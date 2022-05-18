Деякі українці можуть не платити за оренду: кого це стосується

Під час війни в Україні деякі фізичні особи можуть не платити за оренду державного та комунального майна.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До кінця 2022 року позбавлять від плати за оренду таких орендарів

фізичних осіб та ФОП, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану;

використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, в межах яких припиняється доступ користувачів до Єдиних та Державних реєстрів, утримувачем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану.

До 30 вересня 2022 року звільнені від орендної плати орендарі, які використовують державне майно:



на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей та міста Києва;

у закладах культури та освіти, якщо об'єкт оренди був переданий в оренду на погодинній основі.

До 30 травня 2022 року звільнені від орендної плати орендарі, які використовують державне майно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей.

Продовжено дію договорів оренди державного та комунального майна, термін дії яких закінчується в період дії воєнного стану, на період дії воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення або скасування.

Також Мельничук повідомив, що передбачена можливість реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку всіх (а не тільки нових) колісних транспортних засобів через Центри надання адміністративних послуг.