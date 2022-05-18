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Некоторые украинцы могут не платить за аренду: кого это касается

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Среда 18 мая 2022 12:49
Некоторые украинцы могут не платить за аренду: кого это касается Фото: Кто может не платить за аренду во время войны (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны в Украине некоторые физические лица могут не платить за аренду государственного и коммунального имущества.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

До конца 2022 года избавят от платы за аренду таких арендаторов

  • физических лиц и ФЛП, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения;
  • использующих имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения.

До 30 сентября 2022 года освобождены от арендной платы арендаторы, использующих государственное имущество:

  • на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева;
  • в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.

До 30 мая 2022 освобождены от арендной платы арендаторы, которые используют государственное имущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей.

Продлено действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия военного положения, на период действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены.

Также Мельничук сообщил, что предусмотрена возможность регистрации, перерегистрации, снятия с учета всех (а не только новых) колесных транспортных средств через центры предоставления административных услуг.

Как мы ранее писали, в июне украинцы смогут получить денежную помощь. Это коснется не только вынужденных переселенцев и тех, кто в результате военных действий потерял жилье.

А также рассказывали о том, украинцы получат разовую финансовую помощь от государства.

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