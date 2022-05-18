Некоторые украинцы могут не платить за аренду: кого это касается
Во время войны в Украине некоторые физические лица могут не платить за аренду государственного и коммунального имущества.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
До конца 2022 года избавят от платы за аренду таких арендаторов
- физических лиц и ФЛП, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения;
- использующих имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения.
До 30 сентября 2022 года освобождены от арендной платы арендаторы, использующих государственное имущество:
- на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева;
- в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.
До 30 мая 2022 освобождены от арендной платы арендаторы, которые используют государственное имущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей.
Продлено действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия военного положения, на период действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены.
Также Мельничук сообщил, что предусмотрена возможность регистрации, перерегистрации, снятия с учета всех (а не только новых) колесных транспортных средств через центры предоставления административных услуг.
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