Немедленно уберите эти 11 вещей от кухонной плиты: это очень опасно

Кухонная плита не всегда может быть идеальным местом для хранения вокруг нее кухонных вещей, которые вы часто используете во время приготовления пищи. Есть несколько предметов, которые не выдерживают высоких температур.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple рассказывает о предметах, которые возле плиты могут стать источником проблем.

Что нельзя хранить рядом с кухонной плитой

Кулинарные масла

Масла, особенно оливковое и семенное, очень чувствительны к высоким температурам. Под воздействием тепла они быстрее портятся и становятся прогорклыми. Для сохранения качества масла лучше хранить его в прохладном, темном месте, вдали от плиты.

Специи

Специи вблизи плиты могут терять свое ароматическое качество, ведь высокая температура высушивает эфирные масла, дающие вкус и запах. Кроме того, влага, образующаяся от кипения или тушения пищи, может способствовать слеживанию специй в контейнерах. Это затрудняет их использование и ухудшает вкусовые качества.

Бумажные полотенца

Бумажные полотенца являются чрезвычайно огнеопасными. Хранить их рядом с плитой опасно, поскольку даже минимальная искра может привести к пожару. Бумажные полотенца следует держать подальше от источника тепла.

Электроника

Электронные приборы, такие как тостеры или смартфоны, могут пострадать от высоких температур. Тепло может повредить их внутренние компоненты или даже расплавить их. Для предотвращения повреждений лучше держать эти предметы подальше от плиты.

Продукты, которые легко портятся

Тепло от плиты может ускорить порчу овощей и фруктов, в частности картофеля, лука и других продуктов, хранящихся при комнатной температуре. Для их хранения лучше выбирать прохладные и темные места с низкой влажностью. Рядом с плитой эти продукты быстро портятся.

Моющие средства

Моющие средства, как и другие химические продукты, могут быть огнеопасными. Если они загорятся, испарения от их горения могут быть вредными для здоровья. Поэтому стоит хранить эти средства подальше от плиты.

Даже если возле плиты есть свободное место, не стоит ставить там какие-либо предметы (фото: Freepik.com)

Консервы

Несмотря на то, что консервы часто считаются очень устойчивыми к хранению, высокие температуры могут вызвать их порчу. Согласно рекомендациям, консервы следует хранить при комнатной температуре, поскольку температура свыше 60 градусов может привести к их порче.

Уксус

Так же как и масла, уксус может менять свой вкус под воздействием высоких температур. Если он хранится рядом с плитой, вы можете заметить, что он становится "необычным" на вкус.

Алкоголь

Алкоголь является очень огнеопасным, поэтому его хранение рядом с плитой создает серьезную опасность. Кроме того, длительный нагрев может повлиять на вкус и качество вина или других спиртных напитков.

Кухонные полотенца и перчатки для духовки

Перчатки и полотенца для кухни лучше хранить подальше от плиты, поскольку они могут стать причиной возгорания. Лучше держать их в ящике, а не на открытом воздухе рядом с плитой.

Вещи из дерева или пластика

Деревянные ложки, лопатки и пластиковые приборы могут деформироваться, высыхать, плавиться или даже загораться под воздействием высоких температур. Поэтому они должны храниться подальше от плиты.

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