Немедленно обновите iPhone. Apple предупредила о хакерских атаках в 100 странах
Apple обнаружила, что iPhone в более чем 100 странах мира подверглись попытке взлома с помощью специального ПО.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.
Компания из Купертино оперативно отреагировала, разослав пользователям специальное уведомления по электронной почте.
"Apple обнаружила, что ваш iPhone подвергается атаке с использованием шпионского ПО-наемника, целью которого является дистанционная компрометация устройства, привязанного к вашей учетной записи Apple. Это, вероятно, связано с вашей личностью или деятельностью. Несмотря на то, что при таких атаках невозможно достичь полной уверенности, Apple настоятельно рекомендует принять угрозу всерьез", - сообщила в электронном письме Apple.
Оповещения были отправлены владельцам устройств Apple в 100 странах. Компания также порекомендовала всем пользователям, получившим предупреждения, включить режим блокировки на iPhone и обновиться до версии iOS 18.4.1, которая устраняет уязвимости, используемые шпионским ПО.
С 2021 года Apple регулярно информирует пользователей, оказавшихся под угрозой атак со стороны государственных структур в разных странах, поэтому, скорее всего, обычные пользователи iPhone остаются вне опасности. Тем не менее, стоит проверить свою почту, на случай, если кто-то все же попытался следить за вами.
Yesterday I got a verified threat notification from Apple stating they detected a mercenary spyware attack against my iPhone.— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) April 30, 2025
We’re talking spyware like Pegasus.
All I know for sure right now is that someone is trying to intimidate me.
I have a message for them: It won’t work. pic.twitter.com/mLPVyttFwm
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