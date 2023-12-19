В Киеве продавец фруктов поразила благородным отношением к военному (видео)

В Оболонском районе Киева продавец овощей и фруктов приятно поразила своим человеческим отношением к военному, который упал.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местный Telegram-канал.

Поступок продавца на Оболони

Ситуация произошла возле ТЦ Dream Town. На улице упал военный с травмой руки. Увидев это женщина-продавец подбежала к нему и помогла бойцу подняться. Но на этом все не закончилось.

Женщина дала пакет воину и положила туда овощей и фруктов. Военный пытался дать деньги женщине, но она наотрез отказалась их брать.

Реакция украинцев на поступок женщины-продавца

В комментариях люди написали, что поступок продавца - это норма.