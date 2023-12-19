ua en ru
Вт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве продавец фруктов поразила благородным отношением к военному (видео)

Киев, Вторник 19 декабря 2023 13:51
UA EN RU
В Киеве продавец фруктов поразила благородным отношением к военному (видео) В Киеве продавец поразила поступком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Оболонском районе Киева продавец овощей и фруктов приятно поразила своим человеческим отношением к военному, который упал.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местный Telegram-канал.

Поступок продавца на Оболони

Ситуация произошла возле ТЦ Dream Town. На улице упал военный с травмой руки. Увидев это женщина-продавец подбежала к нему и помогла бойцу подняться. Но на этом все не закончилось.

Женщина дала пакет воину и положила туда овощей и фруктов. Военный пытался дать деньги женщине, но она наотрез отказалась их брать.

Реакция украинцев на поступок женщины-продавца

В комментариях люди написали, что поступок продавца - это норма.

  • Сумно, що ми всі вважаємо такі вчинки чимось величезним. Це просто норма. Це повинно бути всюди.
  • Боже, а можна мені хоч дві хвилини на день коли я не буду плакати.
  • В відео вся суть нашої країни, поранений військовий, жінка яка віддає останне.
  • Повага!
  • Як перестати плакати?

Как мы ранее писали, командир "Азова" объяснил, сколько продлится война в Украине.

Кроме того, недавно уже стало известно, как найти работу ограниченно подходящим военным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Оболонь