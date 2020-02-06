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Нефедова засекли в ночном клубе за пикантным занятием: разгорается скандал

STYLERПерсоны    06.02.2020 - 17:49
Нефедова засекли в ночном клубе за пикантным занятием: разгорается скандал
Максим Нефедов (РБК-Украина)

Глава таможни Максим Нефедов развлекался в ночном клубе Киева с полуобнаженными девушками

Максим Нефедов, глава Государственной таможенной службы Украины, побывал на закрытой эротической вечеринке с элементами БДСМ. В сеть слили видео, как главный украинский таможенник развлекается с практически голыми девушками.

Видео начинается с того, что Нефедов несет на руках девушку в белье и маске в ванную. Танцовщица эротично извивается, а глава таможни танцует, наблюдая за происходящим. Все происходило на закрытой вечеринке в одном из самых дорогих клубов Киева, пишет Страна.

Во время действия в кадре можно заметить других полуобнаженных танцовщиц, а также гостей вечеринки.

Отмечается, что Максим Нефедов расслаблялся в некой "тайной комнате" этого заведения на садо-мазо-вечеринке, которая имеет красноречивое название "De Sad". Такие шоу в этом клубе проходят регулярно.

На закрытое мероприятие можно попасть только по спискам, которые формируются заранее, а анонсы вечеринок распространяются в соцсетях. Именно на одну из них пришел расслабиться главный украинский таможенник Максим Нефедов.

Максим Нефедов развлекался со танцовщицами в клубе Киева (видео: YouTube/Страна)

Стоит отметить, что Нефедов женат. Причем брак он зарегистрировал всего полгода назад - в августе 2019-го. Супругой Нефедова является Яна Калмыкова.

Нефедова засекли в ночном клубе за пикантным занятием: разгорается скандал

Максим Нефедов и Яна Калмыкова, август 2019 (фото: www.facebook.com/max.nefyodov)

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