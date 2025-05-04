Неделя жен-мироносиц, 4 мая: что нельзя делать и народные приметы

4 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых жен-мироносиц. До конца года остается 241 день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 4 мая и у кого День ангела.

Неделя жен-мироносиц: что это за церковный праздник

Праздник жен-мироносиц является переходящим и отмечается во второе воскресенье после Пасхи. В 2025 году он приходится на 4 мая.

Мироносицы - это женщины, которые пришли ко гробу Иисуса с ароматическим маслом, чтобы помазать Его тело. Самой известной среди них была Мария Магдалина - бывшая грешница, которая после встречи с Христом кардинально изменила свою жизнь. Она сопровождала Иисуса до самой смерти, присутствовала при Его распятии и первой увидела пустой гроб. Ей явился ангел и возвестил о воскресении Спасителя.

Именно Мария Магдалина принесла апостолам благую весть словами: "Христос Воскрес!". Ее считают равноапостольной, поскольку она сама проповедовала христианство. Среди других мироносиц вспоминают Марию Клеопову, Саломию, Сусанну, Иоанну, а также сестер Лазаря - Марию и Марфу.

Эти женщины остались верными даже тогда, когда апостолы бежали от страха. Они поддерживали Богородицу под крестом и стремились провести погребальный обряд, хотя и не смогли. Их пример - это символ верности, любви и жертвенности, вдохновляющий христиан и сегодня.

Икона жен-мироносиц (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 4 мая

Наши предки остерегались брать в руки ножи, ножницы или другие острые предметы, а также избегали открытого огня, опасаясь не только телесных повреждений, но и негативных примет, связанных с этим.

В этот день не разрешалось забивать домашнюю птицу, ведь это считалось плохим знаком, который может принести несчастье в дом.

Люди избегали любых процедур, связанных с волосами и ногтями - не стриглись, не подравнивали ногти и не делали маникюр, потому что верили, что это ослабляет энергетику.

Сплетни, пересуды и разглашение чужих тайн считались духовно вредными, поэтому воздерживались от пустых разговоров.

Народные приметы и традиции 4 мая

Наши предки имели много наблюдений и народных примет, связанных с этим днем.

Если на калине уже появлялись цветы, считалось, что пришло время высевать огурцы, тыквы и кабачки.

Большое количество майских жуков в воздухе указывало на то, что лето будет сухим.

Отсутствие утренней росы на траве предсказывало изменение погоды в ближайшее время.

Когда ночью светит яркая луна, а небо чистое - это признак потепления.

Если в этот день шел ливень, крестьяне ждали обильного урожая летом.

В День женщин-мироносиц традиционно поздравляли всех девушек и женщин, дарили им цветы и добрые слова. Это был особый женский праздник, который в народе еще называли "бабьи братчины". Его отмечали только женщины, не привлекая мужчин даже к приготовлению.

Чтобы приготовить блюда для праздничного стола, женщины собирали по домам куриные яйца. Центральным блюдом праздника был омлет, которым угощали друг друга в знак единства и уважения.

У кого День ангела 4 мая

4 мая День ангела отмечают

Иван

Кирилл

Мария

Никита

Николай

Пелагея

Людям, которые родились 4 мая, покровителем считается аквамарин. Этот камень с древних времен служил талисманом для мореплавателей в Риме и Греции, защищая их в морских путешествиях. В то же время аквамарин традиционно рекомендовали тем, кто имеет склонность к аллергиям, потому что верили, что он облегчает симптомы.