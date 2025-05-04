Неделя жен-мироносиц, 4 мая: что нельзя делать и народные приметы
4 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых жен-мироносиц. До конца года остается 241 день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 4 мая и у кого День ангела.
Неделя жен-мироносиц: что это за церковный праздник
Праздник жен-мироносиц является переходящим и отмечается во второе воскресенье после Пасхи. В 2025 году он приходится на 4 мая.
Мироносицы - это женщины, которые пришли ко гробу Иисуса с ароматическим маслом, чтобы помазать Его тело. Самой известной среди них была Мария Магдалина - бывшая грешница, которая после встречи с Христом кардинально изменила свою жизнь. Она сопровождала Иисуса до самой смерти, присутствовала при Его распятии и первой увидела пустой гроб. Ей явился ангел и возвестил о воскресении Спасителя.
Именно Мария Магдалина принесла апостолам благую весть словами: "Христос Воскрес!". Ее считают равноапостольной, поскольку она сама проповедовала христианство. Среди других мироносиц вспоминают Марию Клеопову, Саломию, Сусанну, Иоанну, а также сестер Лазаря - Марию и Марфу.
Эти женщины остались верными даже тогда, когда апостолы бежали от страха. Они поддерживали Богородицу под крестом и стремились провести погребальный обряд, хотя и не смогли. Их пример - это символ верности, любви и жертвенности, вдохновляющий христиан и сегодня.
Икона жен-мироносиц (изображение: Википедия)
Что нельзя делать 4 мая
Наши предки остерегались брать в руки ножи, ножницы или другие острые предметы, а также избегали открытого огня, опасаясь не только телесных повреждений, но и негативных примет, связанных с этим.
В этот день не разрешалось забивать домашнюю птицу, ведь это считалось плохим знаком, который может принести несчастье в дом.
Люди избегали любых процедур, связанных с волосами и ногтями - не стриглись, не подравнивали ногти и не делали маникюр, потому что верили, что это ослабляет энергетику.
Сплетни, пересуды и разглашение чужих тайн считались духовно вредными, поэтому воздерживались от пустых разговоров.
Народные приметы и традиции 4 мая
Наши предки имели много наблюдений и народных примет, связанных с этим днем.
- Если на калине уже появлялись цветы, считалось, что пришло время высевать огурцы, тыквы и кабачки.
- Большое количество майских жуков в воздухе указывало на то, что лето будет сухим.
- Отсутствие утренней росы на траве предсказывало изменение погоды в ближайшее время.
- Когда ночью светит яркая луна, а небо чистое - это признак потепления.
- Если в этот день шел ливень, крестьяне ждали обильного урожая летом.
В День женщин-мироносиц традиционно поздравляли всех девушек и женщин, дарили им цветы и добрые слова. Это был особый женский праздник, который в народе еще называли "бабьи братчины". Его отмечали только женщины, не привлекая мужчин даже к приготовлению.
Чтобы приготовить блюда для праздничного стола, женщины собирали по домам куриные яйца. Центральным блюдом праздника был омлет, которым угощали друг друга в знак единства и уважения.
У кого День ангела 4 мая
4 мая День ангела отмечают
- Иван
- Кирилл
- Мария
- Никита
- Николай
- Пелагея
Людям, которые родились 4 мая, покровителем считается аквамарин. Этот камень с древних времен служил талисманом для мореплавателей в Риме и Греции, защищая их в морских путешествиях. В то же время аквамарин традиционно рекомендовали тем, кто имеет склонность к аллергиям, потому что верили, что он облегчает симптомы.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.