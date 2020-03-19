У Харкові ізольовані понад 20 осіб з підозрою на коронавірус

Фото: Геннадій Кернес (Віталій Носач/РБК-Україна)

На цей час немає жодного підтвердженого випадку

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що в місті ізольовані 22 людини з підозрою на коронавірус. Про це він написав у своєму Telegram.

За словами Кернеса, в ніч з суботи на неділю в місто прибудуть 200 тисяч комплектів тестів, всі медустанови переведені в стан готовності.

"По коронавірусу, дані на сьогодні: 22 людини в місті під підозрою, вони ізольовані і під наглядом лікарів. Жодного підтвердженого випадку немає. У ніч з суботи на неділю у місто прибудуть 200 тисяч комплектів тестів, всі медустанови переведені в стан готовності", - написав мер.

Нагадаємо, в Харкові закриють усі розважальні заклади та частину ринків у зв'язку з карантинними заходами по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу. Таке рішення було прийнято 16 березня на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій Харківської міськради. За словами віце-мера Харкова Ігоря Терехова, на час карантину повинні бути закриті всі нічні клуби і дискотеки в місті.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський пригрозив кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів для запобігання поширенню коронавірусу в Україні. За його словами, мер Харкова Геннадій Кернес буде відповідальним за кожного хворого на території міста.