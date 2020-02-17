Невеликий мороз і дощі: кому в Україні не пощастить з погодою

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні засмутить жителів кількох регіонів

Погода в Україні знову повернула в бік весни й синоптики зафіксували вже два температурних рекорди. З найближчого прогнозу, лютий буде аномально теплим, однак дощовим.

У вівторок, 18 лютого, в Україні очікуються невеликі нічні морози, посилення вітру до 12 м/с, а також кілька областей накриє сильними дощами.

На сході України очікується суха і сонячна погода, без опадів. Вночі від -1 до -4 градусів, місцями до -5 градусів, удень повітря прогріється до +5 +7 градусів, місцями до +8 градусів.

Тепло і сухо буде також на півдні країни. Вночі від -1 до +3 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +11 градусів. Теплу погоду затьмарить сильний вітер з поривами до 12 м/с. В Криму сухо, без опадів. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень +8 +10 градусів.

Північні області накриє короткочасними дощами, вітер південно-західний, до 12 м/с. Нічна температура повітря +1 +3 градуси, вдень від +6 до +8 градусів.

На заході очікуються сильні та помірні дощі, а також сильний вітер. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +5 градусів, вдень від +7 до +11 градусів.

В центральній частині країни сухо, хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі від -1 до +2 градусів, удень повітря прогріється до +7 +9 градусів.

У Києві 18 лютого очікується короткочасний дощ, вночі без опадів. Температура повітря становитиме +1 +3 градуси вночі, вдень від +7 до +9 градусів. Вітер південно-західний, з поривами до 12 м/с.

Карта погоди в Україні 18 лютого