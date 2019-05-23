Невеликий перепочинок: синоптик обрадувала прогнозом на вихідні

Погода в Україні в найближчі кілька днів буде залишатися дощовою і несприятливою, але вже в кінці тижня настане невеликий перепочинок. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті Opinion.

Погода в найближчі дні може наробити лиха в багатьох областях України. Синоптик повідомила, що в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі і прогримлять грози. Також можливі зливи, шквали і навіть град. А до неділі, за словами Діденко, очікується затишшя.

"26 травня у північних областях, 27 травня – в більшості областей, крім південного сходу, суттєві опади малоймовірні. Можна буде перепочити від дощів і зайнятися роботою або відпочинком на відкритому повітрі", - зазначила синоптик.

Вона додала, що температура повітря в найближчі дні істотно не зміниться і стовпчики термометрів коливатимуться в межах +20 +25 градусів, у західних областях буде прохолодніше, +16 +21 градус.

Карта погоди

Синоптик попередила, що з 29 травня в Україні знову зіпсується погода, в деяких областях значно знизиться температура повітря.

"28-29 травня східна частина України очиститься від вологих хмар, там буде панувати сонячна погода з температурою повітря +21 +27 градусів. Південь і значна частина центральних областей також потраплять в суху повітряну масу, тільки в Одеській області можливий невеликий дощ. А ось на захід і північ у вівторок-середу черговий атмосферний фронт принесе дощі, грози і зниження температури повітря. У західних областях 29 травня похолодає до +10 +16 градусів", - попередила Діденко.

У Києві до кінця тижня буде волого, однак опади будуть чергуватися з сухою погодою. Тому Діденко порадила носити з собою парасольки і сонцезахисні окуляри. У неділю, 26 травня, погода почне поліпшуватися, але з вівторка знову зіпсується.

"В неділю, 26 травня, ймовірність дощу зменшиться. У понеділок, 27 травня, в столиці переважатиме сонячна погода. Однак у вівторок, 28 травня, до Києва надійде чергова порція дощів з грозами. Температура повітря в денні години буде коливатися від +22 до +25 градусів", - дала прогноз синоптик.

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