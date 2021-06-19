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Новий Boeing 737 MAX 10 здійснив перший політ

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США, Субота 19 червня 2021 05:06
Новий Boeing 737 MAX 10 здійснив перший політ Фото: Boeing 737 MAX 10 здійснив свій перший політ (aeroin.net)
Автор: Артур Родивилов

Авіалайнер Boeing 737 MAX 10 здійснив перший двогодинний політ в околицях Сіетла, штат Вашингтон. Політ став можливий після декількох місяців випробувань і отримання сертифікатів безпеки.

Про це повідомляє "Голос Америки".

В авіакомпанії відмовилися від проведення масштабних заходів з презентації нової моделі літака через важку ситуацію, в якій "Боїнг" опинився після загибелі двох авіалайнерів Boeing 737 MAX, а також кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19.

230-місний Boeing 737-10 розроблений, щоб скоротити розрив між його попередником, моделлю 737-9, розрахованою на 178-220 пасажирських місць, а також конкуруючою моделлю Airbus A 321neo, розрахованою на 185-240 місць, який домінує у верхньому сегменті ринку вузькофюзеляжних реактивних літаків.

Дальність польоту 737 MAX 10 складе близько 6 100 км в той час, як дальність польоту A321neo - близько 7 400 км.

Перед введенням в експлуатацію Boeing 737 MAX 10 має пройти жорстку сертифікацію систем безпеки літака.

Після цих авіакатастроф компанія внесла зміни в конструкцію літака, а також в програму навчання пілотів літаків сімейства MAX, експлуатація яких знову була дозволена в США в грудні.

Генеральний директор Boeing Commercial Airplanes Стен Діл сказав, що на цей час компанія виробляє близько 16 літаків 737 MAX на місяць.

Представники Boeing заявили, що серед замовників нової моделі MAX 10 - американська авіакомпанія United Airlines, яка замовила 100 літаків.

Передбачається, що модель 737-10 буде введена в експлуатацію у 2023 році.

Нагадаємо, польоти Boeing 737 МАХ призупинили в 2019 році в США і багатьох інших країнах після того, як розбилися два літаки цієї моделі. У лютому 2020-го в авіалайнерах виявили нову проблему, на цей раз з програмним забезпеченням.

Зазначимо, у травні 2020 року Boeing поступово відновив виробництво моделі 737 MAX. Воно зупинялося, оскільки авіакомпанії відкликали замовлення на дану модель.

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