У небі з'явилась загадкова спіраль, яка вразила людей: що це було та як вона виглядає

Так, загадкову спіраль порівняли з порталом з фільму "Доктор Стрендж", але, природно, це не могло бути правдою.

Як виникла спіраль

Як розповіли фахівці, нічого фантастичного в спіралі немає. Причиною її виникнення стала ракета, точніше, паливо, яке вона випустила. Астрономи навіть встановили, що це була китайська ракета Long March 2C, запущена 18 червня.

"Спіраль виникає, коли ракета “перекидається” при польоті, викидаючи паливо. Оскільки фігура знаходиться в космосі, де немає повітря, який міг би зіпсувати її форму, спіраль може бути видна в небі досить довго. На Землі вітер б розігнав або спотворив її набагато швидше", – пояснили вчені.

За словами фахівців, як мінімум це стається вдруге, коли жителі тихоокеанських островів спостерігають подібне явище.

Фото: таємнича спіраль вразила людей (iKristel Tingzon/Facebook)