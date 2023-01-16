"Не сдаваться, когда трудно": Клопотенко показал редкое фото с родителями

Снимок ресторатор и повар опубликовал на своей странице в Instagram.

"Спасибо родителям, что научили меня любить Украину. Не сдаваться, когда тяжело. И научили меня, что чем больше больно, тем больше нужно помогать друг другу. Ибо это о любви. Цем", - написал Клопотенко.

Евгений Клопотенко с родителями (фото: instagram.com/klopotenko)

Что мы знаем о родителях Клопотенко

Евгений родился в обычной семье. Его мама – завуч в школе, а папа – инженер. В детстве несколько месяцев Клопотенко провел со своей бабушкой в ​​Великобритании.

По его словам, бабушка помогала семье финансово, и когда-то купила отцу автомобиль.