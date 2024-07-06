"Не все живы": участница "СуперМамы" сообщила о потере родного человека из-за пожара в доме

Блогерша Татьяна Квитко из шоу "СуперМама", в доме которой на днях произошел пожар , поделилась трагическими подробностями. Она рассказала, что в результате инцидента погибла тетя ее мужа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды соцсетей.

Что написала Квитко

В stories победительница "СуперМамы" показала фото, сделанное во время прощания с женщиной. В подписи к снимку она подчеркнула, что материальные потери - ничто по сравнению с потерей человеческой жизни.

"У нас не все живы. Тетя Сергея. Я не могу это написать, потому что мне страшно и больно даже думать об этом. Как бы мы ни любили наш дом, но это вообще ничто с нашей потерей. Наша грусть не связана с потерей дома, потому что ничто не сравнится с человеческой жизнью", - написала Татьяна.

Квитко сообщила о смерти родного человека (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

В другой stories блогерша показала последствия пожара, а также поблагодарила всех за поддержку.

Татьяна показала последствия пожара (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Что известно о пожаре

4 июля ГСЧС Киевской области сообщили о пожаре в Бучанском районе. Речь шла о том, что в доме погибла женщина и пострадал мужчина. А на снимках, опубликованных представителями службы, можно было увидеть последствия масштабного пожара.

Почему в сети появился фейк о гибели Квитко

На фоне первых новостей о пожаре пользователи сети заговорили о вероятной гибели Квитко. Подобные предположения стали усиливаться еще и потому, что сама Татьяна первое время не выходила на связь в соцсетях и не объясняла детали.

Позже в Telegram-каналах, где появлялись фейки о смерти блогерши, в комментариях написали о том, что ее сына на момент пожара в доме не было, но муж получил ожоги.

Впоследствии и сама звезда соцсетей подтвердила, что в их семье случилась беда, но, к счастью, она жива.

Stories блогерши после пожара (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Что известно о Татьяне Квитко

Украинка победила в проекте "СуперМама", куда пришла как участница, которая любит чистоту и вдохновляет других на организацию собственного пространства. Именно на такой тематике построен ее блог.

Вместе с мужем женщина воспитывает сына Давида.

В то время как другие участницы-конкурентки Татьяны всячески пытались ее "уколоть" или задеть острым словом, пользователи сети написали в комментариях под выпуском, что вдохновились ее примером.

Татьяна Квитко с мужем и сыном (Фото: instagram.com/kvitko_tati)