Есть одно особое желание: Эдди Мерфи удивил заявлением о собственных похоронах

Американский актер Эдди Мерфи, который снялся в продолжении легендарной комедии "Полицейский из Беверли Хиллз" , прокомментировал тему собственных похорон. Так, он заявил, что имеет одно особое желание, которое уже озвучил своим родным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости репортеру Кевину Маккартни.

Как Мерфи комментирует свои похороны

Звезда говорит, что на прощании с ним должен звучать популярный трек из фильма "Полицейский из Беверли Хиллз" - "Банановая тема" (другое название - Axel F). Дело в том, что актер хочет, чтобы собравшиеся улыбались, а не грустили. И, по словам Эдди, он уже создал акапельную версию этой песни.

"Это просто шутка… поскольку у меня никогда не будет похорон. Я имею в виду, что, да, я умру, как и все остальные. Но мои близкие знают - никаких похорон. Они просто должны спокойно меня отпустить", - сказал актер.

Подобное заявление о прощальной церемонии знаменитость решил сделать на фоне выхода новой части "Полицейского из Беверли Хиллз", где он снова сыграет детектива Акселя Фоули.

Мерфи прокомментировал, какими видит собственные похороны (Фот: instagram.com/eddie_murphy_official1)

В четвертой части главный герой воссоединится со своим сыном Вилли, и вместе они будут расследовать дело в мире шпионажа и масштабного заговора. Чтобы раскрыть правду и узнать все детали, им придется столкнуться с опасными преступниками, коварными политиками и немалым количеством тайн.

К слову, первая часть "Полицейского из Беверли Хиллз" была выпущена в 1984 году. Режиссером ленты является Мартин Брест - американский кинорежиссер, продюсер и сценарист.

Кроме Мерфи, главные роли в фильме также сыграли актер Джадж Рейнгольд и Лиза Айбахер.

Что известно о популярном саундтреке из фильма

Песня "Банановая тема" из этой кинокартины была выпущена в конце 1984 года и оказалась на первых ступенях мировых хит-парадов.

Композиция получила свое название из-за имени главного героя Акселя Фоули, и написана она была в тональности фа минор (минорная тональность, тоникой которой является звук фа).

В США песня была на втором месте на UK Singles chart и Billboard Hot 100. Также около двух недель трек держался на вершине американского взрослого своременного чарта.

Другие версии песни

В 1992 году немецкий проект Techno Cop, созданный исполнителями из Мюнхена Харольдом Рейтингером и Ульрихом Фишером, представил собственные версии песен Axel F, которые, по сути, являются первыми, сделанными в стиле техно.

В 2005 году песня была выпущена в качестве сингла от имени Crazy Frog, и за ее основу взяты версии Мерфи Брауна и Captain Hollywood Project 2003 года.