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"Не хватает части меня". Пайпер из "Все женщины - ведьмы" оплакивает смерть Шеннен Догерти

Вторник 16 июля 2024 14:35
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"Не хватает части меня". Пайпер из "Все женщины - ведьмы" оплакивает смерть Шеннен Догерти Шеннен Догерти из Холли Мари Комбс (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса Холли Мари Комбс впервые поделилась своей болью из-за потери подруги Шеннен Догерти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 50-летней исполнительницы роли Пайпер Галливелл в культовом сериале "Все женщины - ведьмы".

Подробности

Актриса поделилась каруселью из десяти фотографий, на которых запечатлены она и покойная Шеннен в 90-е годы.

В подписи к публикации Холли назвала Догерти своей "лучшей половиной и сестрой".

"Моей прекрасной половине 31 год. В моей груди пустота, и я, кажется, не могу перевести дыхание. Не хватает части меня, хотя я точно знаю, что бы ты сказала мне сейчас. Я точно знаю, что бы ты сказала мне сделать прямо сейчас", - написала звезда "Все женщины ведьмы".

&quot;Не хватает части меня&quot;. Пайпер из &quot;Все женщины - ведьмы&quot; оплакивает смерть Шеннен Догерти&quot;Не хватает части меня&quot;. Пайпер из &quot;Все женщины - ведьмы&quot; оплакивает смерть Шеннен Догерти&quot;Не хватает части меня&quot;. Пайпер из &quot;Все женщины - ведьмы&quot; оплакивает смерть Шеннен Догерти&quot;Не хватает части меня&quot;. Пайпер из &quot;Все женщины - ведьмы&quot; оплакивает смерть Шеннен Догерти

Шеннен Догерти из Холли Мари Комбс (фото: instagram.com/theshando)

Также она отметила, что Шеннен любила ее детей как своих.

"Я знаю, что твой бессмертный дух будет жить во мне и моих детях, которых ты любила как своих. Они будут идти с твоим чувством цели и гордости. Они будут правдивыми и будут отстаивать то, что является правильным. Несмотря ни на что. Твой огонь будет жить в них и во многих других "зачарованных", которых вы помогли воспитать", - щемяще обратилась к подруге Комбс.

&quot;Не хватает части меня&quot;. Пайпер из &quot;Все женщины - ведьмы&quot; оплакивает смерть Шеннен Догерти

&quot;Не хватает части меня&quot;. Пайпер из &quot;Все женщины - ведьмы&quot; оплакивает смерть Шеннен Догерти

&quot;Не хватает части меня&quot;. Пайпер из &quot;Все женщины - ведьмы&quot; оплакивает смерть Шеннен Догерти

&quot;Не хватает части меня&quot;. Пайпер из &quot;Все женщины - ведьмы&quot; оплакивает смерть Шеннен Догерти&quot;Не хватает части меня&quot;. Пайпер из &quot;Все женщины - ведьмы&quot; оплакивает смерть Шеннен Догерти

Шеннен Догерти из Холли Мари Комбс (фото: instagram.com/theshando)

Знаменитость добавила, что Догерти ее научила значению семьи и она навеки была и останется ее сестрой.

"Ожесточенный боец до конца. Мой самый страстный чемпион. Мой верный защитник. Мой лучший друг. Ты научила меня значению семьи. Ты была и навеки будешь моей сестрой. Я тебя люблю", - сказала Холли.

Ранее мать Шеннен Догерти прервала молчание после ее смерти.

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