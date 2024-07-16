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"Не вистачає частини мене". Пайпер з "Усі жінки - відьми" оплакує смерть Шеннен Догерті

Вівторок 16 липня 2024 14:35
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"Не вистачає частини мене". Пайпер з "Усі жінки - відьми" оплакує смерть Шеннен Догерті Шеннен Догерті з Голлі Марі Комбс (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Голлі Марі Комбс вперше поділилася своїм болем через втрату подруги Шеннен Догерті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 50-річної виконавиці ролі Пайпер Галлівелл у культовому серіалі "Усі жінки - відьми".

Деталі

Акторка поділилася каруселлю з десяти фотографій, на яких зображені вона і покійна Шеннен у 90-ті роки.

У підписі до публікації Голлі назвала Догерті своєю "найкращою половиною і сестрою".

"Моїй прекрасній половині 31 рік. У моїх грудях пустота, і я, здається, не можу перевести дихання. Не вистачає частини мене, хоча я точно знаю, що б ти сказала мені зараз. Я точно знаю, що б ти сказала мені зробити прямо зараз", - написала зірка "Усі жінки відьми".

&quot;Не вистачає частини мене&quot;. Пайпер з &quot;Усі жінки - відьми&quot; оплакує смерть Шеннен Догерті&quot;Не вистачає частини мене&quot;. Пайпер з &quot;Усі жінки - відьми&quot; оплакує смерть Шеннен Догерті&quot;Не вистачає частини мене&quot;. Пайпер з &quot;Усі жінки - відьми&quot; оплакує смерть Шеннен Догерті&quot;Не вистачає частини мене&quot;. Пайпер з &quot;Усі жінки - відьми&quot; оплакує смерть Шеннен Догерті

Шеннен Догерті з Голлі Марі Комбс (фото: instagram.com/theshando)

Також вона зазначила, що Шеннен любила її дітей як своїх.

"Я знаю, що твій невмирущий дух житиме в мені та моїх дітях, яких ти любила як своїх. Вони будуть йти з твоїм почуттям мети та гордості. Вони будуть правдивими і відстоюватимуть те, що є правильним. Незважаючи ні на що. Твій вогонь буде жити в них і в багатьох інших "зачарованих", яких ви допомогли виховати", - щемливо звернулася до подруги Комбс.

&quot;Не вистачає частини мене&quot;. Пайпер з &quot;Усі жінки - відьми&quot; оплакує смерть Шеннен Догерті

&quot;Не вистачає частини мене&quot;. Пайпер з &quot;Усі жінки - відьми&quot; оплакує смерть Шеннен Догерті

&quot;Не вистачає частини мене&quot;. Пайпер з &quot;Усі жінки - відьми&quot; оплакує смерть Шеннен Догерті

&quot;Не вистачає частини мене&quot;. Пайпер з &quot;Усі жінки - відьми&quot; оплакує смерть Шеннен Догерті&quot;Не вистачає частини мене&quot;. Пайпер з &quot;Усі жінки - відьми&quot; оплакує смерть Шеннен Догерті

Шеннен Догерті з Голлі Марі Комбс (фото: instagram.com/theshando)

Знаменитість додала, що Догерті її навчила значенню сім’ї і вона навіки була і залишиться її сестрою.

"Запеклий боєць до кінця. Мій найпалкіший чемпіон. Мій вірний захисник. Мій кращий друг. Ти навчила мене значенню сім'ї. Ти була і навіки будеш моєю сестрою. Я тебе люблю", - сказала Голлі.

Раніше мати Шеннен Догерті перервала мовчання після її смерті.

Також дивіться добірку з 7 кращих ролей Шеннен у фільмах та серіалах.

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