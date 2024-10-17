"Не надо бояться". Врач рассказал, что видит умирающий человек

Врач паллиативной помощи рассказал, что люди видят непосредственно перед смертью. У взрослых и детей видения отличаются.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст врача Кристофер Керра на YouTube.

Что видят люди перед смертью?

По словам врача, то, что видят люди прямо перед смертью, это не то, что вы ожидаете.

Доктор Кристофер Керр, специалист по паллиативной помощи из Буффало, штат Нью-Йорк, говорит, что он собрал воедино видение смерти почти 1000 пациентов, предполагая, что эти наблюдения могут успокоить.

В своих рассказах доктор Керр отмечает, как мечты и видения любви и связи часто успокаивают умирающих, создавая ощущение спокойствия.

"Это увлекательно", - заметил он, добавив, что опыт детей заметно отличается от опыта взрослых, поскольку они видят фантазии, а не реальные воспоминания.

Доктор Керр также отметил, что люди со сложным прошлым часто сталкиваются в видениях с теми, кого они обидели.

Доктор Керр, гость подкаста Next Level Soul, поделился историей мужчины в возрасте 40 лет, который провел большую часть своей жизни в тюрьме из-за зависимости от наркотиков и страдал раком шеи.

Во сне мужчина видел ужасные видения, как на него нападают те, кого он обидел в прошлом, что привело к эмоциональному срыву.

Однако эти видения побуждали мужчину искать свою дочь, чтобы выразить свою любовь и просить прощения. Доктор Керр рассказал, что после этого примирения мужчина умер мирно.

Также врач рассказал историю другого пациента, участвовавшего во вторжении в Нормандию в подростковом возрасте и прожившего с посттравматическим стрессовым расстройством всю жизнь, не обращаясь за помощью. Всю жизнь он не мог спать, его мучили ужасы.

Пациенты должны быть расслабленными и в определенной степени принять свою ситуацию, чтобы умереть. Вы не можете умереть, если вы не можете спать, отмечает эксперт.

Однако однажды пациенту удалось ненадолго заснуть, и доктор Керр спросил его о его сне.

"Мне приснился отличный сон, в котором я снова пережил лучший день своей жизни, то есть день, когда он получил документы об увольнении. Он видел очень хороший сон, видимо, в Нормандии", - отметил врач.

Общая тема состоит в том, что пациенты приходят в мир с решениями, которые они приняли в своей жизни. Именно в конце жизни вы можете увидеть то, что доктор Керр назвал "посттравматическим ростом", где обнаруживаются положительные элементы предыдущих трудностей, которые вы испытали.

Интересно, что дети имеют другой опыт конца жизни, чем взрослые, говорит доктор Керр, что, по его мнению, происходит потому, что у них нет должного представления о смертности.

Часто это происходит потому, что они, возможно, не знали никого, кто умер как точку отсчета, или кого-то, кого они могут представить себе встретить в загробной жизни.

Вместо того чтобы видеть человека, доктор Керр рассказал, что дети часто видят животных, передающих им сообщения.