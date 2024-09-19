Названо тотемное животное каждого знака Зодиака. Они оберегают от несчастья
Как узнать, какое ты животное по знаку Зодиака (Фото: unsplash.com)
У каждого из нас есть свое тотемное животное, которое ведет и дает безопасность на протяжении всей жизни. Поэтому, когда мы знаем, кто сопровождает нас на нашем пути, мы можем обратиться к этому существу за помощью и подсказками.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame рассказывает, какое духовное животное есть у каждого астрологического символа.
Какое духовное животное имеет каждый знак Зодиака?
- Овен (21 марта - 20 апреля) - Сокол
- Телец (21 апреля - 20 мая) - Бобер
- Близнецы (21 мая - 21 июня) - Олень
- Рак (22 июня - 22 июля) - Дятел
- Лев (23 июля - 23 августа) - Лосось
- Дева (24 августа - 22 сентября) - Медведь
- Весы (23 сентября - 22 октября) - Ворона
- Скорпион (23 октября - 22 ноября) - Змея
- Стрелец (23 ноября - 21 декабря) - Сова
- Козерог (22 декабря - 20 января) - Гусь
- Водолей (21 января - 19 февраля) - Выдра
- Рыбы (20 февраля - 20 марта) - Волк
Животное-талисман по знаку Зодиака (Фото: Getty Images)
Что символизирует каждое из животных?
- Сокол - символ духовного роста и просветления. Эти птицы означают путь самопознания и раскрытия разных аспектов личности.
- Бобер - считается символом решительности, трудолюбия и творчества, а также - символом семьи и сообщества, поскольку он очень коммуникативный.
- Олень - часто олицетворяет изящество, нежность и невинность. Его также связывают с интуицией и чувствительностью.
- Дятел - символ настойчивости, решительности и способности к адаптации. Он известен своим трудолюбивым и неутомимым характером.
- Лосось - ассоциируется со способностью подключаться к бессознательному.
- Медведь – символизирует силу, мужество и власть. Он известен своей физической силой и способностью защищать близких.
- Ворон - символизирует разум, проницательность, способность к адаптации, а еще - блестящее умение преодолевать вызовы.
- Змея - символ трансформации, возрождения и исцеления. Она известна тем, что способна избавиться от всего старого и принять новое.
- Сова - символ мудрости, знаний и способности видеть больше, чем другие. Они имеют широкий взгляд на жизнь и готовы раскрывать подлинную природу вещей.
- Гусь - символ командной работы и верности. Он известен крепкими социальными связями и способностью работать вместе в больших группах.
- Выдра - символ игривости и радости, это животное способно находить баланс в жизни.
- Волк - символизирует силу, верность и способность работать в стае. У него есть крепкие социальные связи и умение работать вместе в больших группах.
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