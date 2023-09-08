"Не могу воевать". В Киеве 40-летние мужчины активно вступают в вузы

В Киеве все чаще стали вступать в вузы мужчины среднего возраста. Все дело в том, что студенты в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации.

Действительно ли это тяга к знаниям, рассказали в сюжете ICTV.

Первокурсники старше 25 лет

Отмечается, что в этом году в Украине аномальное количество мужчин, поступающих в вузы

Число тех, кто после 25 лет решил поучиться, в прошлом году возросло на 55 тыс.

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский уверен, что мужчины в студенческих аудиториях просто прячутся от мобилизации.

Нардепы намерены прикрыть эту лазейку и хотят отменить отсрочку от армии для студентов, хотя этот законопроект наделал много шума в сети.

Так, журналистка в сети обошла некоторые вузы и выяснила среди молодых студентов, что за партами появилось много мужчин, которые, по словам парней "им годятся в отцы".

"Много взрослых, ну им лет по 40. Немного странно, да", - сказал 17-летний студент.

А в другом вузе абитуриент среднего возраста поступает в магистратуру, только вот на какой факультет он вспомнил не сразу.

"Одни могут воевать, другие - нет. Я не могу. Поэтому решил учиться", - сообщил другой абитуриент.

Реакция украинцев

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что нельзя ограничивать право на образование, другие уверены, что служить в армии должны все.

То есть, если человек имеет образование скажем конструктор, и поступил на программирование, то это не правильно, ведь новая профессия не по старому профилю. А не дай бог потом ещё на автоматизацию систем управления поступить, так это вообще будет нонсенс, это ж не как несвязанные профессии. Может, человек хочет иметь знания из разных областей, что бы продуктивно что-то конструировать и изобретать.

Журналистов отправить в армию пускай с передовой вещают.

Робіть професійну армію! За 1,5 роки вже давно можливо! За такі гроші що видиляє евросоюз! Навіщо брати цівільних які ніколи не бачили зброї, це м'ясо. Вони поставили собі план українських хлопців знищити. Генофонд нації зовсім не залишится. Знищиться.

Молодцы мужики, знания пригодятся всегда.





Отменят ли отсрочку для студентов?

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал такую инициативу.