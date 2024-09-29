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"Не может сидеть, сложа руки". Огневич рассказала о службе папы-пенсионера в ВСУ

Злата Огневич с отцом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Злата Огневич рассказала об отце Леониде Григорьевиче, который в возрасте 69 лет служит в ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для программы "Ближче до зірок".

Леонид Григорьевич служит полковником медицинской службы в ВСУ и является военным хирургом.

Злата отмечает, что его стремление помогать украинским бойцам остается неизменным. Даже в свои 69 лет, после каждого отпуска с фронта, он возвращается на передовую, где продолжает оказывать помощь раненым защитникам.

"Каждый раз, когда отец приезжает в небольшой отпуск, то говорит, что все, больше не сможет поехать. Здесь операцию выстоять молодому хирургу трудно, а здесь 69 лет. Но после очередного восстановления говорит, что снова поедет и не может сидеть на месте, сложа руки. Я говорю: "Папа, что ты, как ты?". А он отвечает: "Не дождетесь". Папа молодец", - поделилась артистка.

Злата Огневич с отцом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата, вдохновляясь примером отца, уже давно принимает активное участие в поддержке военных. Она проводит благотворительные концерты для украинской армии по всей Украине.

Знаменитость признается, что, несмотря на усталость, она осознает значимость этой работы и продолжает выступать, понимая, что это важный вклад в поддержку защитников страны.

"Я начала ездить на концерты (благотворительные - прим. ред.) еще до того, как это стало мейнстримом. Сплю в бусах, мечтаю поспать в кровати, которая никуда не едет. Обычный выезд к военным выглядит так: мы выезжаем из Киева, едем сотни километров, даем один концерт, потом снова переезд, второй концерт и возвращаемся домой. Но военных надо поддерживать", - подчеркнула Огневич.

 

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