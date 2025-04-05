"Не люблю ее": Елене Тополе отказали в визе в США, но она обрадовалась

"Стоит сказать, что у меня никогда такого не было. Впервые мне вообще выдали визу на 10 лет", - поделилась Елена.

Она хотела обновить визу, чтобы иметь возможность увидеть родственников. Именно в США звезда нашла приют в начале полномасштабной войны. Так, Елена заполнила документы, прошла собеседование, но получила отказ.

"Все документы заполнила идеально, потому что не впервые этим занимаюсь, меня что-то спрашивали на собеседовании, я отвечала. Но разрешение не дали. Я хотела возобновить визу не потому, что имела какие-то конкретные планы, а так, на всякий случай. Да и потому, что родственники наши там. Но в посольстве не поставили разрешение в мой паспорт", - рассказала она.

Алена Тополя об отказе в визе (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Тополя призналась, новости об отказе обрадовалась. Она ездила туда, потому что так хотел муж. Сама же артистка не сильно любит США, так же как и Россию.

"Америка, честно говоря... Я ничего не имею против тамошних людей, но, откровенно признаюсь: не люблю ее. Вот почему-то у меня такое ощущение к двум странам - России и США. Еще с детства, и ничего с годами не меняется", - поделилась она.

Певица пошутила, что в посольстве, видимо, почувствовали отсутствие энтузиазма у нее, поэтому и отказали в визе.

Елена с мужем и сыновьями (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитела", и Елена Кучер, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, стали супругами в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, а в 2015-м - сын Марк. В 2020-м они стали родителями в третий раз - у них родилась дочь Мария, новыми фото с которой недавно поразила певица.

В начале полномасштабного вторжения РФ Елена выехала в США. Там она с вместе с детьми жила у мамы Тараса Тополи, которая проживает в этой стране. Артистка рассказывала, что жить там очень дорого. В Киев они вернулись в сентябре 2023 года.