"Не Лєна і не Свєта": как на самом деле на украинском должны звучать женские имена

Так, многие думают, что сокращенных формы женских имен Таня, Лиза, Лена, Света трудно украинизировать. Но это только на первый взгляд.

"Если "Тетьяна", почему "Таня", а не "Теня"? Если "Єлизавета", почему "Ліза", а не "Лиза"? И откуда в именах "Лєна" и "Свєта" взялась буква "є"? Начнем с Татьяны. Поскольку это имя происходит от греческого Татиана, можно как исключение оставить сокращение за этой полной формой: Таня, Тата. А что с Елизаветой? Фарион говорит, что галичане сокращают это имя как Люзя. Но можно сокращать и как Вета. Так называли мою порабабушку Лисавету в Черкасской области. Можно Эля, можно Лизя. Эта форма зафиксирована на Слобожанщине", - пишет филолог.

Она добавила, что с Леной все проще. В повести Ольги Кобылянской "Царевна" имя главной героини сокращают как "Лена", а не "Лєна". Поэтому нужно сменить всего одну букву. Необычно, но правильно: Лена. То же и с "Лєрой" - "Лера".

"Сложнее всего со "Свєтой". Свита? Свитла? Лана? В книжке Любомира Белея "Имя ребенка в украинской семье" приведены такие формы: Світланка, Світланочка, Світланонька, Світка, Лана, Ланка, Ланонька, Ланочка, Лануся (по словарю Скрипник и Дзятковской)", - говорит Васильева.

А еще:

Оленка; Оленочка, Оленонька, Ленуся, Оленця; Олеся; Лена, Ленонька, Леночка; Ляля (в словаре Скрипник і Дзятковськой є ще Оленцуня і Льоля).

Єліза, Єлька; Ліза, Лізонька, Лізочка. (Где ж еще галицькое Люзя і слобожанськое Лизя?) Любомир Белей, как видим, не накладывает запрет на Лізу.

Танечка, Таненька; Тася, Тасечка, Тетянка.

А сокращенные формы могут быть следующими:

Тася - это и Татьяна, и Таисия

Яся - это и Яна, и Ярослава

Лана - это и Светлана, и Милана

Леля - это и Елена, и Ольга

Люся - это и Людмила, и Олюся, и Валюсь (а на Гуцульщине Ольга вообще Люна)

Леся - это и Александра, и Лариса, и Ольга, и Елена, и Олеся

Лесь/Лесик - это и Александр (Сашко), и Алексей (Олешко), и Леонид (Ленько), и Олег (Олько), и собственно Олесь

"Это удельные украинские, абсолютно органические для нашего языка сокращения, поэтому меня удивляют следующие комментарии: "65 лет не знал, что я Лесь или Лесик. Хорошо, что не лось или собачка". А еще в украинском языке имена не заканчиваются на -аша. Как-то мой польский читатель написал на украинском: "Саша - это женщина. Мужчина - Сашко или Олек", - объясняет филологиня.

Наташа - Ната, Наталка, Наталья

Маша - Маруся, Маричка, Марийка

Даша - Дара, Даруся, Дарця

Глаша - Глафа, Глафця

Катюша - Катя, Катя, Екатеринка

Ириша - Ируся, Ирина; Орися, Оринка

Ксюша - Ксеня

"Окончание - это в сокращенных формах женских имен - Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця и т.д. - тоже чисто украинское", - объясняет Ольга.

Анюта - Ганнуся, Ганя, Ганця.

Ганна - имя еврейского происхождения (в оригинале Ḥannāh). В греческий язык оно зашло с иврита и стало Анна. Мужской вариант еврейского имени – Ханан. Так что украинское звучание Ганна ближе всего к оригиналу, зачем его избегать и стесняться?

"Саша, Паша и Аркаша... Ваня, Даня и Нафаня... Женские окончания мужских имен -я и -аша (Илья - исключение) есть только в русском языке. Например, в украинском Василий - это не Вася, а Васьо, Васько, Василько. А Василиса - Вася. Кстати, в украинском и женское не Саша, а Саня или Санда. Как и Марийка, Дарця и Наталка - не Маша, Даша и Наташа", - подытожила Васильева.