"Не хочет никак". Виктор Павлик отказался делать операцию на сердце

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, заявила, что он категорически отказывается от плановой операции на сердце по замене клапана, которая должна была состояться осенью.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы исполнителя.
В своих stories Екатерина сообщила, что настал день, который она боялась больше всего.
Фоловеры предположили, что блогерша имеет в виду операцию Павлика.
Однако Репяхова сказала, что ее любимый отказался от медицинского вмешательства.
Виктор Павлик отказался от операции (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Он отказался делать операцию. Ему нужно делать операцию на сердце. Не хочет никак", - написала она, отвечая на вопросы подписчиков.
Напомним, о том, что Виктору нужна операция на сердце, его избранница рассказала в начале июля.
Екатерина Репьяхова с Виктором Павликом (фото: instagram.com/repyahovakate)
Оказалось, что артист родился с пороком органа и с возрастом один из клапанов прекратил выполнять свою функцию.
Процедура его замены была запланирована на осень этого года.