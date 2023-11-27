"Не хочет никак". Виктор Павлик отказался делать операцию на сердце

Виктор Павлик отказался делать операцию на сердце

В своих stories Екатерина сообщила, что настал день, который она боялась больше всего.

Фоловеры предположили, что блогерша имеет в виду операцию Павлика.

Однако Репяхова сказала, что ее любимый отказался от медицинского вмешательства.

Виктор Павлик отказался от операции (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Он отказался делать операцию. Ему нужно делать операцию на сердце. Не хочет никак", - написала она, отвечая на вопросы подписчиков.

Напомним, о том, что Виктору нужна операция на сердце, его избранница рассказала в начале июля.

Екатерина Репьяхова с Виктором Павликом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Оказалось, что артист родился с пороком органа и с возрастом один из клапанов прекратил выполнять свою функцию.

Процедура его замены была запланирована на осень этого года.