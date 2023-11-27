RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не хочет никак". Виктор Павлик отказался делать операцию на сердце

Екатерина Репьяхова с Виктором Павликом (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, заявила, что он категорически отказывается от плановой операции на сердце по замене клапана, которая должна была состояться осенью.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы исполнителя.

Виктор Павлик отказался делать операцию на сердце

В своих stories Екатерина сообщила, что настал день, который она боялась больше всего.

Фоловеры предположили, что блогерша имеет в виду операцию Павлика.

Однако Репяхова сказала, что ее любимый отказался от медицинского вмешательства.

Виктор Павлик отказался от операции (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Он отказался делать операцию. Ему нужно делать операцию на сердце. Не хочет никак", - написала она, отвечая на вопросы подписчиков.

Напомним, о том, что Виктору нужна операция на сердце, его избранница рассказала в начале июля.

Екатерина Репьяхова с Виктором Павликом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Оказалось, что артист родился с пороком органа и с возрастом один из клапанов прекратил выполнять свою функцию.

Процедура его замены была запланирована на осень этого года.

Ранее Наталья Денисенко в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Также певица Alyosha шокировала цифрой на весах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ПавликЕкатерина Репяховазвезды шоу-бизнеса