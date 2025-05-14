"Не ожидал такого от Виктора". Развод звезды "Лиги смеха" взбудоражил сеть: что пишут Ласточкин, Рамина и другие

Как в сети отреагировали на развод Розового

В официальном браке Виктор и Ольга пробыли чуть больше года. На долю пары выпало немало испытаний, ведь комик служил в рядах ВСУ и в марте прошлого года получил тяжелое осколочное ранение головы. С тех пор он проходил тяжелую реабилитацию. Жена была рядом, однако сохранить брак не удалось. Причиной разрыва она назвала измены мужа в отношениях.

Пользователи эмоционально отреагировали на новость, ведь многие вдохновлялись любовью пары. Казалось, что они живут в гармонии и поддержке. Однако реальность оказалась иной. Не смогли пройти мимо и некоторые представители украинского шоубиза, которые лично знакомы с комиком и актрисой. Среди таких в частности Игорь Ласточкин, который сейчас сам защищает украинцев в рядах Сил обороны, и журналистка Раамина.

"Оля, вы невероятная женщина! Когда прочитала, не поверила, что это правда. Желаю каждому из вас счастья", - написала Рамина.

"Жаль. Оля, желаю тебе сил все пережить... Красивая, талантливая - должна быть счастливой", - поддержал Ласточкин.

"Жаль тебя, не ожидал такого от Виктора, вы были примером для меня в эти тяжелые времена", - написал бывший актер и боевой медик Петр Конопля.

Комментарии пользователи под сообщением Ольги (скриншот)

Нашлись в сети люди, которые высказывали критику. В частности набросились на Ласточкина за поддержку женщины, однако он быстро поставил провокатора на место.

Комментарии Ласточкина под сообщением Ольги (скриншот)

Заглянули знаменитости и на страницу к Розовому. И если Игорь выразил поддержку, пошутив об "испорченной статистике" браков, то вот медик Конопля резко проехался по изменам.

Комментарии пользователей под сообщением Розового (скриншот)

Что известно о разводе

В своем сообщении в Instagram Ольга рассказала, что причиной разрыва с Виктором стала его измен. Они пытались наладить отношения, даже ходили к терапевтам вместе и по отдельности. Однако все же сохранить брак не удалось.

"Принимать не одну, а сразу две новые реальности - изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", - отметила она.

Со своей стороны Розовый подтвердил развод и заявил, что они приняли это решение совместно.

"Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга. Попрошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не имею желания, но и грустить не буду!" - сказал он.