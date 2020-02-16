НБУ зробив важливу заяву про зміцнення гривні: що зміниться

Курс долара в Україні залишається стабільно низьким. Іноді на валютному ринку спостерігаються скачки, але гривня повертається в початкове положення. Попри те, що зміцнення гривні та її мінімуми протягом зими є незвичним явищем для української валюти, поточний курс долара є важливим фактором для підвищення довіри та зниження ринкових ставок.

У НБУ зазначили, що зміцнення національної валюти України є важливим чинником для підвищення довіри до неї, зниження ринкових ставок і прискорення зростання економіки. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій в ході зустрічі з представниками бізнесу в Європейській Бізнес Асоціації. Він нагадав, що минулий рік показав спроможність гривні не тільки дешевшати, але й істотно зміцнюватися.

"Це дуже важливо для довіри до національної валюти. Якщо немає довіри до національної валюти, процентні ставки завжди будуть дуже високими", - сказав Чурій.

За даними Чурія, при високих ставках не буде розвитку кредитування та сталого зростання економіки. Також Чурій підкреслив, що Нацбанк продовжить дотримуватися політики гнучкого курсоутворення, а бізнесу доцільно хеджувати ризики, пов'язані з коливаннями курсу.

Нагадаємо, що експерти прогнозують зниження курсу долара. Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,4 грн, вважає старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Раніше заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що поточний рік курс гривні до долара є ринковим і відображає реальний стан і тенденції в економіці.