Ці тварини можуть лікувати людину: піднімають з інвалідних колясок

Тварини здавна визнані справжніми лікарями. Вони чинять виражений терапевтичний ефект при взаємодії з нами. Існує навіть окрема галузь медицини - анімалотерапія (пет-терапія).

Головними лікарями є кішки, собаки і коні, пише goodnewsanimal.

І хоча анімалотерапія не є офіційною наукою, останні дослідження показують: власники кішок і собак в середньому живуть на 4-5 років довше.

У медицині є також цілий розділ - іпотерапія. Коли верхова їзда застосовується в лікуванні аутизму, розсіяного склерозу, церебрального паралічу, артриту, інсульту, черепно-мозкових травм, і так далі.

Диво-собаки

Про чудодійну силу голої перуанської, мексиканської і найменшої - китайської чубатої собачки знають вже тисячоліттями. Ці тварини можуть зняти напад астми, нормалізувати серцевий ритм і кров'яний тиск, позбавити від алергії і деяких шкірних захворювань, можуть навіть уповільнювати онкологічні процеси.

Пояснюють "лікувальні властивості" цих собак частково підвищеною температурою тіла - 40,5° С. Адже такої (в нормі) температури немає більше ні в однієї тварини у світі. Доведено також, що біополе цих собак гармонізує нервову систему, допомагає захистити печінку та органи травлення.

Спанієлі - ідеальний засіб від нервових стресів. Вони є м'якими і пухнастими ліками для дітей. Позитивно впливають на формування особистості дитини, допомагають відновлювати душевний спокій.

Успішну взаємодію дітей з собаками доведено при епілепсії (зменшення кількості нападів), а також при ДЦП (діти навіть вставали з інвалідних колясок).

Золотисті ретривери часто "працюють" у будинках престарілих, лікарнях, санаторіях в якості собак-терапевтів.

Відзначимо, якщо у вас собака, на місці вам сидіти не судилося. Тварини сприяють схудненню, допомагають відновитися після травм, інсультів і так далі.

Золотистий ретривер (фото: pixabay.com)

Коні, як психотерапевти

Коні є неперевершеними "психотерапевтами" і живими тренажерами.

Катання на них допомагає людям з порушеннями психіки. Лікувальна верхова їзда, іпотерапія стала одним з ефективних способів реабілітації людей з інвалідністю, особливо дітей.

Секрет такої терапії дуже простий: коли дитина опиняється на коні, висота і нестійке положення миттєво пробуджують в ній інстинкт самозбереження і потребу йти на контакт з навколишнім світом. При таких хворобах, як ДЦП, міопатія, аутизм допоможе іпотерапія.

Тварини допоможуть не тільки з фізичними проблемами, але і з психоемоційними. Так відбувається, коли дитина гладить коня, перебирає його гриву, відчуває тепло і довіру коня.

Після іпотерапії розкріпачуються і починають контактувати зі світом дуже замкнуті діти, діти з аутизмом.

Коні допомагають дітям (фото: pixabay.com)

Кішка-рекордсмен

Цю тварину визнано справжнім рекордсменом. Кішки благотворно впливають на дітей з аутизмом, людей з шизофренією. Літні люди власники кішок живуть довше, хворіють менше і не так важко.

Тварини лікують хвороби нервової системи, внутрішніх органів, зцілюють остеохондроз, радикуліт, артроз. Довгошерсті породи допоможуть від депресії, поганого сну, дратівливості.

Кішки з середньою шерстю - "фахівці" з серцевих хвороб, а короткошерсті і лисі лікують хвороби печінки, нирок, гастрит, коліт.

Фахівці кажуть, що вони можуть визначити хворе місце, притискаються до нього, намагаючись полегшити біль. А вчені-біоенергетики твердять, що кішки мають екстрасенсорні здібності - бачать ауру людини і можуть її "лікувати".

Кішки лікують ауру (фото: pixabay.com)

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