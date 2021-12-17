Названо способи, які допоможуть заохотити дітей до читання

Якщо ваша дитина не надто зацікавлена в навчанні, запропонуйте їй декілька цікавих ідей. Зокрема, розвиток звички читання протягом усього життя в ранньому віці допоможе дітям досягти успіху в житті. Все тому, що завдяки книгам діти можуть розвивати свій словниковий запас і цікавість до навчання.

Як заохотити дитину читати

Створіть спеціальний простір

Для цього візьміть кілька подушок і хорошу настільну ламку. Тоді простір стане комфортним для читання. До того ж переконайтеся, що це тихе місце, де можна розслабитися та зосередитися на своїй книзі.

Читайте смішні книги

Як відомо, усі діти люблять сміятися та веселитися. Тому фахівці радять вибрати смішні книжки та заохочувати ними дітей до читання.

Читайте будь-що

Експерти кажуть, що потрібно заохочувати дітей читати меню, дорожні знаки та інструкції.

До того ж речі для читання є всюди, і діти почнуть бачити, наскільки корисно вміти читати у різних життєвих обставинах.

Як заохотити дитину до читання (УНІАН)

Говоріть про прочитане

Також важливо поговорити з дітьми про книгу, яку вони прочитали. Запитати, хто їхній улюблений персонаж, або ж що їх вразило найбільше.

Тут важливо показати, що ви зацікавлені в прочитаному тому що це мотивує їх продовжувати читати.

Стежте за тим, чим вони цікавляться

Якщо ваша дитина любить футбол, то їй сподобається книга про футбол. Дітям цікаво читати на тему, яка їх вже цікавить і до якої вони проявляють інтерес.

Урізноманітнюйте книги

Різноманітність матеріалу важлива, коли мовиться про читання. Є багато різних книжок, а саме книги жартів, книжки з картинками, комікси, книги з історії, наукові книги та навіть аудіокниги.

Тут важливо, аби дитина не затримувалась на якійсь одній темі, а постійно дізнавалась щось нове.