Названі найнадійніші кросовери з пробігом: українці купують їх найчастіше

Українцям розповіли про найбільш надійні кросовери, які найчастіше купують автомобілісти. Ці авто відрізняються якістю щодо ціни, і їх сміливо можна брати з пробігом.

Нижче дивіться добірку найкращих уживаних авто класу кросовер, пише Autoria.

Nissan Rogue

Автомобіль 2017 року оснащений 2,5-літровим бензиновим мотором на 170 кінських сил. Варіантів приводу є два: на передні колеса або з системою 4WD. Трансмісія для водіїв доступна одна - лише варіатор.

Toyota Rav4

Найпопулярніша на ринку модель - версія третього покоління 2017 року. Її укомплектували 2,0 літровим бензиновим мотором на 152 "конячки", а також 2,4-літровою альтернативою потужністю в 170 конячок. Також вони були доступні з 5 або 6 ступінчастою трансмісією (механіка).

Nissan Qashqai

Вважається одним із самих бюджетних кросоверів. Свого часу цей автомобіль пропонували з бензиновими моторами об'ємом 1,6 і 1,2 літра, а також турбодизелем на 1,5 і 2,0 літри з віддачею в 110 і 150 кінських сил відповідно.

Mitsubishi Outlander

У 2020 році найчастіше на вторинному ринку купували авто, випущені у 2008 році. Такі автомобілі пропонували відразу з трьома силовими установками. Перший - 2,0 літровий агрегат на 147 кінських сил. Слідом розташувався двигун об'ємом 2,4 літра з віддачею в 170 "конячок". Ну а найпотужніша модифікація - 3,0 літрова "шістка" на 220 кінських сил.

Hyundai Tucson

Цей автомобіль купували водії, які хотіли себе побалувати. Моделі 2008 року випуску перепродують з 2,0 літровими моторами - бензиновим атмосферником або турбодизелем CRDI. Але якщо є бажання потенційні власники можуть знайти екземпляр з 2,7 літровим V6.

BMW X5

Одна з найдорожчих моделей у рейтингу. Модифікація X5 другого покоління найчастіше зустрічається з лінійкою 3,0-літрових моторів потужністю від 235 до 286 кінських сил. Але для любителів потужних агрегатів знайдеться і 4,8 літровий кросовер, який видає 355 конячок.

До речі, нещодавно українським водіям розповіли, коли варто раніше часу міняти оливу, щоб не "вбити" двигун.

Раніше експерти авторинку розповіли, які авто найчастіше українці купували в 2020-му році. Вони ідеально підходять по співвідношенню ціна і якість, і відрізняються надійністю.

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