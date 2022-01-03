Названі найкращі продукти для зміцнення імунної системи
Коли ви погано себе почуваєте, може пропасти апетит. Проте, вчені назвали п'ять продуктів, які володіють суперсилами, що підвищують імунітет.
Про це повідомляє британське видання Express.
Цитрусові
Апельсини часто рекомендується їсти, коли ви погано себе почуваєте, і на це є вагомі причини.
Цитрусові містять велику кількість вітаміну С, який, як відомо, збільшує кількість білих кров'яних тілець і, отже, допомагає вашому організму боротися з інфекціями та хворобами.
Апельсини, грейпфрути, клементини і мандарини - все це смачні продукти для зміцнення вашої імунної системи.
Броколі
Цей зелений овоч містить вітаміни A, C і E, а також клітковину і антиоксиданти. Щоб отримати максимум задоволення від брокколі, намагайтеся не переварювати її.
Готуйте на пару або кип'ятіть дуже недовго, а ще краще - їжте сирою - тільки спочатку переконайтеся, що ви ретельно вимили її.
Часник
Ще з давніх цивілізацій люди використовували часник через його лікувальні і антибактеріальні властивості.
Часник містить багато сполук сірки, в тому числі один активний інгредієнт під назвою алліцин, який надає часнику різкий запах. Оскільки застуда також може притупити ваше почуття смаку, додавання в їжу сильних ароматів, таких як часник і спеції, може поліпшити прийом їжі.
Крім того, якщо ви вже захворіли, вам, ймовірно, не доведеться турбуватися про те, що хтось наблизиться до вас - так що ви можете спокійно з'їсти часник і взяти собі за обідом зайвий зубчик або два.
Імбир
Ще одна спеція з сильним смаком - імбир - чудове доповнення до супів, каррі і картоплі-фрі. Ви навіть можете заварити свіжий імбир в гарячій воді, щоб приготувати імбирний чай, який відмінно заспокоїть хворе горло.
Імбир також часто рекомендується як ліки від нудоти і може використовуватися для боротьби з ранковим нездужанням.
Гінгерол - це активна сполука імбиру, що надає йому характерний смак і запах, і саме тут беруть початок протизапальні лікувальні властивості.
Курка
Курячий суп зазвичай пропонується тим, хто погано себе почуває. Ви відчуваєте себе краще не тільки від теплого супу, але і від курки - хорошого джерела вітаміну B6.
Вітамін B6 життєво важливий для вашого тіла для створення нових червоних кров'яних тілець. Курка також є протизапальним джерелом білка, який допоможе вам видужати.
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