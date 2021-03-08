RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Названі найбезпечніші авто, яким найчастіше довіряють водії

Автор: Світлана Мащенко

Експерти автомобільного ринку склали свіжий рейтинг авто по такому важливому критерію, як безпека для водія і пасажирів.

Рейтинг авто за шкалою безпеки показали в Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Так, в Інституті страхування дорожньої безпеки США було оголошено переможців у номінації "Найбільш безпечні авто".

Такий приз отримали відразу 90 автомобілів. 41 авто отримало стандартну нагороду Top Safety Pick, а решта 49 - поліпшену нагороду Top Safety Pick +.

Експерти оцінювали автомобілі за різними критеріями: швидкість гальмування, стійкість при наїзді на перешкоди, проводили краш-тести тощо.

Перше місце посіла Hyundai Motor Group (до неї входять Hyundai, KIA, Genesis), здобувши найбільшу кількість нагород - 17.

Друге місце посіла компанія Volvo, яка завоювала цілих 9 нагород Top Safety Pick +.

Цікаво, що в минулому році в рейтингу не було жодного мінівена і жодного пікапа. В цьому році в список безпечних авто потрапили два мінівена: Honda Odyssey і Toyota Sienna і пікап RAM 1500.

Раніше експерти назвали також найнадійніші б/у авто з США, які найчастіше обирають українці.

Також ми писали, у яких випадках моторну оливу потрібно міняти раніше, ніж належить.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України автомобили
Читайте також
Перший український мінівен був сконструйований у 1960 році: як він виглядав
Український винахідник з Черкас створив справжній всюдихід: проїде скрізь (відео)
Прогноз погоди