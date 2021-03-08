Названы самые безопасные авто, которым чаще всего доверяют водители

Эксперты автомобильного рынка составили свежий рейтинг авто по такому важному критерию, как безопасность для водителя и пассажиров.
Рейтинг авто по шкале безопасности показали в Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).
Так, в Институте страхования дорожной безопасности США было объявлено победителей в номинации "Самые безопасные авто".
Такой приз получили сразу 90 автомобилей. 41 авто - получило стандартную награду Top Safety Pick, а остальные 49 - улучшенную награду - Top Safety Pick +.
Эксперты оценивали автомобили по разным критериям: быстрота торможения, устойчивость при наезде на преграды, проводили краш-тесты и другие.
Первое место заняла Hyundai Motor Group (в нее входят Hyundai, KIA, Genesis), завоевав самое большое количество наград - 17.
Второе место заняла компания Volvo, которая завоевала целых 9 наград Top Safety Pick +.
Интересно, что в прошлом году в рейтинге не было ни одного минивена и ни одного пикапа. В этом году в список безопасных авто попали два минивена: Honda Odyssey и Toyota Sienna и пикап RAM 1500.
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