ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названі найбезпечніші авто, яким найчастіше довіряють водії

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 12:15
Названі найбезпечніші авто, яким найчастіше довіряють водії Названі найбезпечніші авто (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Експерти автомобільного ринку склали свіжий рейтинг авто по такому важливому критерію, як безпека для водія і пасажирів.

Рейтинг авто за шкалою безпеки показали в Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Так, в Інституті страхування дорожньої безпеки США було оголошено переможців у номінації "Найбільш безпечні авто".

Такий приз отримали відразу 90 автомобілів. 41 авто отримало стандартну нагороду Top Safety Pick, а решта 49 - поліпшену нагороду Top Safety Pick +.

Експерти оцінювали автомобілі за різними критеріями: швидкість гальмування, стійкість при наїзді на перешкоди, проводили краш-тести тощо.

Перше місце посіла Hyundai Motor Group (до неї входять Hyundai, KIA, Genesis), здобувши найбільшу кількість нагород - 17.

Друге місце посіла компанія Volvo, яка завоювала цілих 9 нагород Top Safety Pick +.

Цікаво, що в минулому році в рейтингу не було жодного мінівена і жодного пікапа. В цьому році в список безпечних авто потрапили два мінівена: Honda Odyssey і Toyota Sienna і пікап RAM 1500.

Раніше експерти назвали також найнадійніші б/у авто з США, які найчастіше обирають українці.

Також ми писали, у яких випадках моторну оливу потрібно міняти раніше, ніж належить.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя автомобили
LITE
Любов повернеться до вас кармою: астрологічний прогноз на період з 8 по 15 березня
Любов повернеться до вас кармою: астрологічний прогноз на період з 8 по 15 березня