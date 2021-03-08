Названі найбезпечніші авто, яким найчастіше довіряють водії
Експерти автомобільного ринку склали свіжий рейтинг авто по такому важливому критерію, як безпека для водія і пасажирів.
Рейтинг авто за шкалою безпеки показали в Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).
Так, в Інституті страхування дорожньої безпеки США було оголошено переможців у номінації "Найбільш безпечні авто".
Такий приз отримали відразу 90 автомобілів. 41 авто отримало стандартну нагороду Top Safety Pick, а решта 49 - поліпшену нагороду Top Safety Pick +.
Експерти оцінювали автомобілі за різними критеріями: швидкість гальмування, стійкість при наїзді на перешкоди, проводили краш-тести тощо.
Перше місце посіла Hyundai Motor Group (до неї входять Hyundai, KIA, Genesis), здобувши найбільшу кількість нагород - 17.
Друге місце посіла компанія Volvo, яка завоювала цілих 9 нагород Top Safety Pick +.
Цікаво, що в минулому році в рейтингу не було жодного мінівена і жодного пікапа. В цьому році в список безпечних авто потрапили два мінівена: Honda Odyssey і Toyota Sienna і пікап RAM 1500.
Раніше експерти назвали також найнадійніші б/у авто з США, які найчастіше обирають українці.
Також ми писали, у яких випадках моторну оливу потрібно міняти раніше, ніж належить.