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Названы самые безопасные авто, которым чаще всего доверяют водители

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 12:15
Названы самые безопасные авто, которым чаще всего доверяют водители Названы самые безопасные авто (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Эксперты автомобильного рынка составили свежий рейтинг авто по такому важному критерию, как безопасность для водителя и пассажиров.

Рейтинг авто по шкале безопасности показали в Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Так, в Институте страхования дорожной безопасности США было объявлено победителей в номинации "Самые безопасные авто".

Такой приз получили сразу 90 автомобилей. 41 авто - получило стандартную награду Top Safety Pick, а остальные 49 - улучшенную награду - Top Safety Pick +.

Эксперты оценивали автомобили по разным критериям: быстрота торможения, устойчивость при наезде на преграды, проводили краш-тесты и другие.

Первое место заняла Hyundai Motor Group (в нее входят Hyundai, KIA, Genesis), завоевав самое большое количество наград - 17.

Второе место заняла компания Volvo, которая завоевала целых 9 наград Top Safety Pick +.

Интересно, что в прошлом году в рейтинге не было ни одного минивена и ни одного пикапа. В этом году в список безопасных авто попали два минивена: Honda Odyssey и Toyota Sienna и пикап RAM 1500.

Ранее эксперты назвали также самые надежные б/у авто из США, которые чаще всего выбирают украинцы.

Также мы писали, в каких случаях моторное масло нужно менять раньше, чем положено.

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