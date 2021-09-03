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Названо п'ять найнебезпечніших овоча: будьте обережні при вживанні

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П'ятниця 03 вересня 2021 15:34
Названо п'ять найнебезпечніших овоча: будьте обережні при вживанні Фото: названі овочі, які можуть бути небезпечними при неправильному вживанні (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Овочі вважаються найкориснішими продуктами, з вмістом важливих вітамінів і мікроелементів. Однак в деяких овочах можуть вироблятися небезпечні сполуки при неправильному приготуванні.

Що потрібно знати про овочі, щоб не нашкодити своєму організму, розповіли в Ukr.Media.

Картопля

У свіжій картоплі повно калію, який потрібен серцю. Але вживати картоплю потрібно помірно і найкращі способи – у вареному, запеченому вигляді. А ось в смаженому вигляді картопля може бути небезпечною – крохмаль може створювати потенційно канцерогенну речовину, а компонент соланін може негативно впливати на нервову систему.

Помідор

У цих овочах повно антиоксидантів, багато вітамін С і в.Але ці овочі часто вирощують із застосуванням хімічних добрив, тому звертайте увагу на плоди, які вибираєте в магазинах. Споживання таких добрив у великих дозах може сильно нашкодити організму.

Баклажан

У м'якоті баклажанів є компоненти, які активізують виділення кислоти та сприяють утворенню каменів у нирках. Крім того, в баклажан є соланін – слабкий нервовий токсин. У великій кількості він викликає головний біль, кишкові розлади, нудоту і блювоту. Фахівці не рекомендують вживати баклажани в сирому вигляді.

Капуста

Потенційна небезпека капусти - у високому вмісті йоду. Якщо у вас є захворювання щитоподібної залози - варто вживати з великою обережністю. Також капусту медики не радять їсти людям з гастритом і виразкою шлунка. Капуста в сирому вигляді може спровокувати здуття і навіть запори.

Цибуля

Ви здивуєтеся, але і цей найкорисніший овоч здатний доставити масу неприємностей. Велика кількість сирої цибулі може викликати подразнення шлунка, через вміст одного з компонентів - фруктану. Особливо багато фруктану в цибулі-пореї та цибулі-шалоті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти категорично не можна вживати в сирому вигляді.

А також розповідали про те, що лікарі пояснили, кому не можна їсти болгарський перець.

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