Названо продукти, які підвищують витривалість: потрібно їсти спортсменам і військовим

На думку експертів, витривалість підвищать такі продукти як буряк, виноград і вишня. Саме в них міститься величезна кількість корисних нітратів і поліфенолів.

Аналізи вчених з Університету Північної Австралії показали, що буряк, виноград і вишня підсилюють кровотік і збільшують доставку поживних речовин і кисню в м'язи. Це допомагає організму набагато краще справлятися з фізичними навантаженнями.

Щоб підтримати організм, можна випивати один стакан в день свіжого бурякового соку з додаванням виноградного і вишневого. Вишню і виноград також корисно їсти у свіжому вигляді, але потрібно бути обережніше - в цих фруктах є цукор і вони дуже калорійні.

Які ще ягоди потрібно додати в раціон?

Влітку дуже важливо включити в раціон полуницю, малину і смородину, ожину. Кількість корисних речовин в цих ягодах просто безцінне. Вони допомагають зміцнити імунітет, нормалізують роботу травлення і допомагають в профілактиці серцево-судинних захворювань. Саме ці ягоди вважаються справжніми суперфудами.

Для позитивного ефекту достатньо в день з'їдати близько 100-150 грамів - 1 стакан ягід. Є їх найкраще в чистому вигляді, без цукру, сметани та інших доповнень. А ще з ягід можна робити натуральні смузі.

Ці ягоди уповільнюють старіння, а антиоксиданти захистять від радіації, мінімізують негативні наслідки сонячного світла і підтримують пружність шкіри.

Крім того, ягоди уповільнюють розвиток пухлин, допомагають залишатися судинах здоровими, нормалізують серцевий ритм і знижують ризик запальних процесів.