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Названо продукти, які підвищують витривалість: потрібно їсти спортсменам і військовим

Фото: Названі продукти, які підвищують витривалість (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені назвали три рослинні продукти, які допоможуть посилити витривалість і додадуть сил. Ці продукти потрібно вживати обов'язково спортсменам, військовим і людям, яких чекають сильні та тривалі навантаження.

Які продукти в рази підвищують витривалість - читайте в матеріалі нижче.

На думку експертів, витривалість підвищать такі продукти як буряк, виноград і вишня. Саме в них міститься величезна кількість корисних нітратів і поліфенолів.

Аналізи вчених з Університету Північної Австралії показали, що буряк, виноград і вишня підсилюють кровотік і збільшують доставку поживних речовин і кисню в м'язи. Це допомагає організму набагато краще справлятися з фізичними навантаженнями.

Щоб підтримати організм, можна випивати один стакан в день свіжого бурякового соку з додаванням виноградного і вишневого. Вишню і виноград також корисно їсти у свіжому вигляді, але потрібно бути обережніше - в цих фруктах є цукор і вони дуже калорійні.

Які ще ягоди потрібно додати в раціон?

Влітку дуже важливо включити в раціон полуницю, малину і смородину, ожину. Кількість корисних речовин в цих ягодах просто безцінне. Вони допомагають зміцнити імунітет, нормалізують роботу травлення і допомагають в профілактиці серцево-судинних захворювань. Саме ці ягоди вважаються справжніми суперфудами.

Для позитивного ефекту достатньо в день з'їдати близько 100-150 грамів - 1 стакан ягід. Є їх найкраще в чистому вигляді, без цукру, сметани та інших доповнень. А ще з ягід можна робити натуральні смузі.

Ці ягоди уповільнюють старіння, а антиоксиданти захистять від радіації, мінімізують негативні наслідки сонячного світла і підтримують пружність шкіри.

Крім того, ягоди уповільнюють розвиток пухлин, допомагають залишатися судинах здоровими, нормалізують серцевий ритм і знижують ризик запальних процесів.

До речі, раніше ми писали про те, як правильно вибирати стиглу черешню, в якій немає хімікатів.

А також розповідали про те, як зберегти полуницю свіжою якомога довше.

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