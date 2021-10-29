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Названо продукти, які можна їсти на ніч: допомагають виспатися

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П'ятниця 29 жовтня 2021 07:45
Названо продукти, які можна їсти на ніч: допомагають виспатися Які продукти покращують сон (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей перед сном люблять добре поїсти, але фахівці вважають, що не усі продукти дозволено їсти на ніч. Адже після деяким може розвинутись важкість у животі, під час якої буде складно заснути.

Тому, які саме продукти допоможуть виспатися, повідомляє Іndependent.

Банани

Банани допомагають нам підтримувати електролітний баланс. Вони містять значні дози калію та магнію – двох основних макромінералів. Калій життєво важливий для рівноваги та скорочення м'язів, а магній необхідний для здоров'я кісток та нервово-м'язової передачі. Також завдяки магнію та серотонину він здатен розслабляти м`язи та сприяти міцному сну.

Названо продукти, які можна їсти на ніч: допомагають виспатися

Користь бананів (pixabay)

Мигдаль

Горіх зберігає в собі безліч корисних компонентів, які необхідні для здорового функціонування організму. Його вживання є ефективною профілактикою багатьох захворювань. Вважається, що він сприяє поліпшенню роботи мозку, нормалізації функціонування внутрішніх органів і стану всього організму. Також знижує нервове напруження і стабілізують серцебиття.

Названо продукти, які можна їсти на ніч: допомагають виспатисяКористь мигдалю (pixabay)

Мед

Він здатен "відключити" деякі енергійні сполуки у головному мозку, що допоможе заспокоїтись і стабілізувати серцебиття. Мед використовують як загальнозміцнювальний, тонізувальний, відновлювальний сили засіб. Його застосовують для лікування ран і опіків, при захворюваннях серцево-судинної системи, нирок, печінки жовчних шляхів, шлунково-кишкового тракту.

Названо продукти, які можна їсти на ніч: допомагають виспатися

Користь меду (pixabay)

Овес

Він сприяє виробленню важливої сполуки, яка безпосередньо впливає на якість сну. Також овес дуже важливий для обміну речовин нервової тканини й крові, волосся й нігтів, хрящів і костей. Він поліпшує роботу печінки та підшлункової залози, сприяє засвоєнню жиру в кишківнику. Корисні не тільки вівсяні каші, а й відвар із цільних зерен вівса, особливо при виснаженні та слабості.

Названо продукти, які можна їсти на ніч: допомагають виспатися

Користь вівса (pixabay)

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог назвала несподівані продукти, через які можна погладшати.

Також ми писали, що лікар назвала головні причини виникнення гастриту.

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