Названо продукти, які щодня їдять довгожителі у всьому світі

Авокадо

У авокадо довгий список переваг для здоров'я. Згідно зі статтею National Geographic про "Блакитні зони" світу, авокадо допомагає знизити рівень холестерину і містить на 30% більше калію, ніж банани.

Також було виявлено, що авокадо допомагає контролювати вагу і знижує ризик виникнення ожиріння і діабету 2 типу.

Зазначимо, що "Блакитні зони" - це кілька невеликих регіонів світу, в яких в пропорції, значно більше середньостатистичної, декларується проживання людей, що живуть значно довше середньостатистичного терміну.

Боби

Квасоля - основний продукт харчування в більшості "Блакитних зон". Вона містить корисну кількість клітковини та інших поживних речовин, які допомагають боротися з різними хворобами.

Наприклад, чорноокий горох є нормальною частиною щоденного раціону на острові Ікарія в Греції. Вчені з'ясували, що ці боби мають протиракові і протидіабетичні властивості. Крім того, вони корисні для серця.

Спільнота Нікойя з Коста-Ріки щодня їсть чорну квасолю, часто з рисом і кукурудзяними коржами. Чорні боби містять велику кількість клітковини і антиоксидантів. Вони допомагають при діабеті, запобігають раку і знижують ризик серцевих захворювань.

Часник

Часник (фото: pixabay.com)

Жителі Окінави, Японія, регулярно їдять часник. Вчені стверджують, що часник є одним з "найпотужніших природних ліків". Крім того, часник допомагає знизити появу захворювань, які досить часто приходять з віком.

Вчені з'ясували, що часник має антиоксидантні та протизапальні властивості. Це також допомагає запобігти деяким видам раку, діабету та серцево-судинним захворюванням.

Картопля

Біла картопля дуже популярна на Ікарії, Греція, а фіолетова солодка картопля часто потрапляє на стіл жителів японського острова Окінава.

У фіолетовій солодкій картоплі містяться фітохімічні речовини - антоціани. Вони допомагають запобігати різним хворобам. Солодка картопля також містить вітаміни А, В6, С, калій і клітковину.

Є думка, що біла картопля шкідлива для здоров'я, оскільки вона містить багато вуглеводів. Але вчені кажуть, що біла картопля допомагає запобігти діабету. Крім того, вона підтримує артеріальний тиск на низькому рівні.

Оливкова олія

Вчені з'ясували, що оливкова олія першого холодного віджиму дуже корисна для здоров'я. Тому багато людей в Середземномор'ї, які вживають таку олію, вважаються одними з найздоровіших людей в світі.

Наприклад, було виявлено, що оливкова олія допомагає контролювати вагу і знизити кров'яний тиск. Крім того, воно має протизапальні властивості і знижує ризик деяких видів раку.

Лосось

Лосось (фото: pixabay.com)

У лососі міститься велика кількість омега - 3 жирних кислот. Вони допомагають зміцнити серце і зменшують появу серцево-судинних захворювань. Дані кислоти також знижують хронічне запалення в організмі.

Хліб на заквасці

Ще один регіон, який відомий як "Блакитна зона", це Сардинія, Італія. Місцеві жителі вживають у свій раціон такі продукти, як козяче молоко, коржі, нут і хліб на заквасці.

Цікаво, що хліб на заквасці зроблений з цільної пшениці і живих молочнокислих бактерій. Експерти кажуть, що місцевий процес випічки на заквасці перетворює цукор і глюкозу в молочну кислоту.

При цьому даний процес знижує глікемічний індекс, а це означає, що людина довше буде відчувати себе ситою, і у неї не буде підвищуватися рівень цукру в крові.

Помідори

Помідори (фото: pixabay.com)

Жителі Сардинії також люблять їсти помідори. Вони багато де їх використовують. У помідорах міститься лікопін, який є антиоксидантом. Він відомий своїми протизапальними властивостями. Крім того, він знижує кров'яний тиск, ризик метаболічного синдрому та інсульту.

Зокрема, помідори черрі містять більш високий рівень бета-каротину, який, як показали дослідження, може допомогти знизити ризик розвитку пухлин, пов'язаних з раком простати.

Вино

Можливо, це найкраща новина, яку ви чули за весь день. У багатьох регіонах "Блакитної зони" місцеві жителі щодня випивають по келиху червоного вина. При цьому багато людей в цих регіонах випивають близько двох склянок в день, а жителі Сардинії п'ють особливе червоне вино - Каннонау.

Деякі дослідження підтверджують, що червоне вино може бути корисним для серця через те, що воно містить антиоксиданти і поліфеноли.

Звичайно, з будь-яким алкоголем потрібно бути обережним і приймати його помірно.