ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названо причини, через які часник псується при зберіганні: на що звернути увагу

Новость на русском →
Субота 06 серпня 2022 21:25
Названо причини, через які часник псується при зберіганні: на що звернути увагу Як правильно зберігати часник (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часник надає вишуканого смаку стравам, але й вимогливий у зберіганні. Мало хто знає, як його правильно зберігати, тому в результаті втрачають цілий урожай.

Як зберегти часник від гнилі - читайте нижче.

Як відомо, припинити процес гниття досить складно, тому ефективні лише профілактичні заходи.

Як зберегти урожай

Розвиток грибкової плісняви

Традиційно пліснява дається взнаки через кілька місяців після початку зберігання в несприятливих умовах. Коли вона вражає часник, його зубчики стають в’ялими. Також з’являються плями яскраво-жовтого кольору.

В результаті пліснява залишається в ґрунті, на рослинах і в місцях зберігання, а за високої вологості - грибок починає розвиватися ще швидше.

Шийкова гниль

Таке захворювання досить часто проявляється саме під час зберігання часнику. Зубчики часнику будуть вкриті сірим нальотом - грибковими спорами. Вони виникають через забруднений посадковий матеріал.

Пеніцильоз

Захворювання проявляється через 2 місяці після збирання врожаю. Якщо часник зберігати у сухому місці, заражені головки швидко висихають.

Зазвичай захворювання проявляється, коли випадково пошкоджується головка часнику при закладці на зберігання. В результаті бактерії проникають через порізи і на головках з’являються жовті плями, які з часом покриваються синювато-зеленою пліснявою.

Додамо, що часник краще зберігати в затемненому місці у відкритих коробках, контейнерах або полотняних мішках. Оптимальна температура зберігання зимового часнику - від -2 до +2 градусів, а літній витримує температуру до +20 градусів.

Також при зберіганні часнику деякі господині дотепер використовують старовинний спосіб, при якому стебла часнику заплітають у коси й розвішують на стінах і гачках. Подібним чином зберігають часник і у капронових панчохах.

Раніше ми розповідали про спосіб, який допоможе почистити часник за хвилину.

Також ми писали, як зберігати часник, щоб він був свіжим цілих пів року.

Читайте РБК-Україна в Google News
чеснок
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя