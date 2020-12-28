Названо основні помилки під час сніданку, через які з'являються зайві кілограми

Сніданок – це найважливіший прийом їжі впродовж дня. Здорове і збалансоване харчування вранці активізує процес травлення і дасть організму енергію на увесь день. Для того, щоб отримати максимум користі від сніданку, його потрібно правильно скласти, інакше ранкові прийоми їжі можуть призвести до набору зайвих кілограмів.

За інформацією "Жіночого світу", схуднути заважає сім поширених помилок, які дівчата роблять за сніданком. Йдеться передусім про відсутність ранкового прийому їжі. А це, як наслідок, призводить до переїдання в обід і за вечерею, і збільшення ваги. Тому за відсутності часу вранці фахівці радять готувати сніданок заздалегідь. А, якщо це разова ситуація, то слід з’їсти якусь закуску, до прикладу, фрукт чи варене яйце.

Також вкрай шкідливо додавати до ранкового раціону багато вуглеводів. По-перше, вони не наситять організм на тривалий проміжок часу, а по-друге, призведуть до різкого підняття рівня цукру в крові.

Аналогічна ситуація із солодощами. Після пробудження, вживаючи продукти із високим вмістом цукру або насичених жирів, отримаємо зайве навантаження на печінку.

Слід зауважити, що вживання каш швидкого приготування може також призвести до збільшення ваги, бо містять рафіновані зерна і цукор. До слова, рафіновані вуглеводи швидко підіймають рівень цукру в крові, але з такою ж швидкістю ситуація змінюється на протилежну, що змушує відчувати втому та переїдати.

Так, в раціоні неодмінно має бути білок, особливо він потрібен для тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Цей елемент дає тривале відчуття ситості й запобігає переїданню.

Обирати вранці треба продукти, які навпаки активізують метаболізм і підтримують стабільний рівень енергії. І здоровий сніданок має містити усі поживні речовини: вуглеводи, білки, клітковину та жири.

Також набрати вагу можна, якщо снідати однією і тією ж їжею щодня. Тому для раціону треба обирати різноманітні продукти та страви, які забезпечать організм всіма необхідними поживними речовинами.

Ще одним фактором, який сприяє зайвим кілограмам, є надто швидке споживання їжі. Якщо їсте дуже швидко, з легкістю можна не відчути ситість і переїсти. Отож, важливо споживати їжу повільно, уважно й заздалегідь продумувати раціон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авокадо та яйця після пробудження - це найкращі продукти для боротьби зі стресом і тривожністю.

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