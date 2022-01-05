ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікарі розвінчали основні міфи про антибіотики, в які всі вірять

Новость на русском →
Середа 05 січня 2022 10:26
Лікарі розвінчали основні міфи про антибіотики, в які всі вірять Фото: Лікарі розповіли про антибіотики (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Антибіотики - це препарати, основне завдання яких - це вбивати бактерії. Однак на теренах України чомусь виникають міфи, які чомусь поширюють ще деякі лікарі.

Про це написали медики в групі "Доказові" на Facebook.

Головні міфи про антибіотики

  • Не збивають температуру (якщо 3 дні температура, це не привід приймати антибіотики)
  • Не лікують кашель або хрипи
  • Не лікують бронхіти (так як 95% бронхітів носять вірусний характер)
  • Не є профілактикою від бактеріальних ускладнень
  • Не лікують дисбактеріоз (його взагалі не слід діагностувати і лікувати)
  • Чи не лікують віруси
  • Не діють краще через укол

Нагадаємо, що антибіотики - це антибактеріальні лікарські препарати з групи антимікробних препаратів. Природні та синтетичні антибіотики широко застосовуються у якості препаратів для лікування інфекцій.

До речі, антибіотики не завжди можна зупинити розмноження бактерій або вбити їх усіх. Найсильніші можуть вижити і продовжити поширюватися.

Як ми раніше писали, лікар розвіяв основні міфи про антидепресанти, в які вірять українці.

Читайте РБК-Україна в Google News
антибиотики
LITE
Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022
Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022