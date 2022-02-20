Названо ліки, які категорично заборонено пити разом з алкоголем

Лікарі зробили добірку найважливіших препаратів, які не дозволяється пити разом з алкогольними напоями. Важливо пам'ятати, що безпечної дози алкоголю не існує. Тобто в будь-якому разі, вживаючи алкоголь ви ризикуєте своїм здоров’ям.

Які ліки ні в якому разі не варто поєднувати з алкоголем, повідомляє GreenPost .

Зазначимо, що поєднання алкоголю з ліками викличе миттєве сп’яніння, нудоту та інші симптоми. І ліки, і алкоголь знешкоджують однакові ферменти. Через збільшене навантаження вони не встигають впоратись із завданням знешкодження алкоголю, через що сп’яніння настає швидко і триває довго.

Зазначимо, що ізоніазид – препарат для лікування туберкульозу є надто токсичним для печінки. Тому його поєднання з алкоголем - руйнівне.

Які ліки не можна поєднувати з алкоголем

Інтерферони — Інтерферон, Альфаферон. Якщо ви поєднаєте ці ліки з алкоголем, то можете відчути гострі напади агресії, депресію та суїцидальні нахили. Фахівці кажуть, що ця комбінація також руйнівно впливає на шлунково-кишковий тракт і здатна спровокувати шлункову кровотечу та гостру печінкову недостатність.

Які антибіотики не можна поєднувати з алкоголем (freepik)

Жарознижувальні — Ібупрофен (Нурофен, Долгіт, Ібуфен, Адвіл та інші). При взаємодії з алкоголем викликають млявість, слабкість, шум у вухах та порушення координації. Також у вас порушиться серцевий ритм, загостриться гастрит та виразкові патології.

Антибіотики — Цефадроксіл (Біодроксіл), Цефаклор (Альфацет). Зазначимо, що це найбільш небезпечні препарати при поєднанні з етанолом. Поєднання викличе сильне блювання, тахікардію та стрибки тиску. Також виникне інсульт, інфаркт і порушиться робота судин.

Тому лікарі рекомендують пацієнтам, які приймають антибіотики, уникати вживання спиртних напоїв під час та після лікування.

Додамо, що крім антибіотиків, є ще низка лікарських засобів, які взаємодіють з алкоголем. Їхнє поєднання викличе істотні побічні ефекти. Тому обов’язково читайте інструкцію до ліків та дотримуйтеся її.