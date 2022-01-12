Як правильно зберігати цибулю, щоб вона не зіпсувалася

Як найкраще зберігати продукт

Так, цілу цибулю потрібно зберігати в холодному, сухому, темному й добре провітрюваному приміщенні або шафі.

Заборонено зберігати у пластикових або тканинних мішках, а також у пакеті.

Зазначається, що нарізану та сиру цибулю варто зберігати в герметичних контейнерах та в холодильнику. Вона буде свіжою від 7 до 10 днів.

Очищену цибулю найкраще зберігати в холодильнику, а саме в герметичному контейнері. Так на неї менше впливатиме кисень.

Як правильно зберігати цибулю (freepik)

Як зберігати приготовану цибулю

Таку цибулю найкраще покласти в холодильник протягом двох годин після приготування. Все тому, щоб уникнути зростання бактерій. Зберігати її можна у герметичному контейнері приблизно від трьох до п'яти днів.

А от цибулю-пашот краще зберігати в сухому, прохолодному, захищеному від світла та добре провітрюваному місці. Найкраще у сітчастому мішку або навіть у колготках.

Окрім того, зелену цибулю потрібно зберігати занурюючи кінці коренів у банку з водою, так ви зможете її використовувати протягом двох тижнів. Цей вид цибулі потрібно дуже швидко використати.

Як правильно зберігати зелену цибулю (freepik)