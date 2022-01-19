ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені з'ясували, яка група крові найбільш схильна до нервових зривів і депресій

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 10:49
Вчені з'ясували, яка група крові найбільш схильна до нервових зривів і депресій Фото: яка група крові більш схильна до нервових зривів (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені з'ясували, що носії однієї з чотирьох груп крові більш схильні до нервових зривів, депресіям, ніж інші.

Про це пише MK з посиланням на дослідження, опубліковані в науковому журналі JAMA Psychiatry.

Як виявилося, ваш тип крові може впливати не тільки на фізичний стан, але і на емоційний.

Дослідники Гарвардського університету кажуть, що люди з найбільш рідкісною, четвертою групою крові АВ(IV) більш схильні до нервових зривів, але не тільки. Також вони мають схильність до захворювань серця і судин.

Це стосується як позитивного, так і негативного резус-факторів

У той же час поєднання четвертої групи і негативного резус-фактора найбільш небезпечно. Для таких людей, на думку дослідників, ризик розвитку недоумства з віком оцінюється у 82%.

Вчені також з'ясували, що люди з цим типом крові частіше за інших скаржаться на дискомфорт і депресію, відчувають себе нещасними.

Групи крові за поширеністю

Вчені зі Стенфордської школи медицини (Stanford School of Medicine), США, відзначають, що різні групи крові є більш чи менш поширеними і розподіляються таким чином:

  • група 0 аb( I), резус позитивний: 37,4%;
  • група 0 аb( I), резус негативний: 6,6%;
  • група Аb (II), резус позитивний: 35,7%;
  • група Аb (II), резус негативний: 6,3%;
  • група Ва (III), резус позитивний: 8,5%;
  • група Ва (III) резус негативний: 1,5%;
  • група АВ (IV), резус позитивний: 3,4%;
  • група АВ (IV), резус негативний: 0,6%.

Раніше вчені також з'ясували, люди з якою групою крові найменше схильні до онкологічних захворювань.

Також лікар розповіла, що трапиться з організмом, якщо часто їсти банани, і чи не шкідливо це для здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Группа крови
LITE
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі