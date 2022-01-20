Вченим вдалося відкрити групу крові довгожителів

Вчені з'ясували, люди з якою групою крові частіше стають довгожителями, так як вони рідше страждають від серцево-судинних захворювань і деяких інших. Причому такий тип крові є найпоширенішим в світі.

Про це пише Rsute , посилаючись на дослідження вчених Гарвардського університету.

Їм вдалося з'ясувати, що найбільше пощастило власникам першої групи крові О (I).

А ось людям з другою групою крові А (II) найчастіше діагностують захворювання ендокринної системи, діабет, швидку стомлюваність. Вони частіше за інших страждають від стресів і "хапають" вірусні захворювання.

Ті ж, у кого третя група в (III), частіше страждають від серцево-судинних захворювань і радикуліту.

У людей з четвертою групою крові АВ(IV) найчастіше зустрічається вроджений порок серця, зате інфекційні захворювання в основному їх обходять стороною.

Вчені зі Стенфордської Школи медицини (Stanford School of Medicine), США, відзначають, що різні групи крові є більш-менш поширеними і розподіляються таким чином:

група О (I), резус позитивний: 37,4%;

група О (I), резус негативний: 6,6%;

група А (II), резус позитивний: 35,7%;

група А (II), резус негативний: 6,3%;

група В (III), резус позитивний: 8,5%;

група В (III), резус негативний: 1,5%;

група АВ (IV), резус позитивний: 3,4%;

група АВ (IV), резус негативний: 0,6%.

Перша група крові захищає від коронавірусу

Данським фахівцям не так давно вдалося встановити, що носії цієї групи рідше інших заражаються коронавірусною інфекцією.

"Група крові О (I) в значній мірі пов'язана зі зниженою сприйнятливістю до інфекції SARS-CoV-2", - говориться у дослідженні.