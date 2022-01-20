Вченим вдалося відкрити групу крові довгожителів
Вчені з'ясували, люди з якою групою крові частіше стають довгожителями, так як вони рідше страждають від серцево-судинних захворювань і деяких інших. Причому такий тип крові є найпоширенішим в світі.
Про це пише Rsute, посилаючись на дослідження вчених Гарвардського університету.
Їм вдалося з'ясувати, що найбільше пощастило власникам першої групи крові О (I).
А ось людям з другою групою крові А (II) найчастіше діагностують захворювання ендокринної системи, діабет, швидку стомлюваність. Вони частіше за інших страждають від стресів і "хапають" вірусні захворювання.
Ті ж, у кого третя група в (III), частіше страждають від серцево-судинних захворювань і радикуліту.
У людей з четвертою групою крові АВ(IV) найчастіше зустрічається вроджений порок серця, зате інфекційні захворювання в основному їх обходять стороною.
Вчені зі Стенфордської Школи медицини (Stanford School of Medicine), США, відзначають, що різні групи крові є більш-менш поширеними і розподіляються таким чином:
- група О (I), резус позитивний: 37,4%;
- група О (I), резус негативний: 6,6%;
- група А (II), резус позитивний: 35,7%;
- група А (II), резус негативний: 6,3%;
- група В (III), резус позитивний: 8,5%;
- група В (III), резус негативний: 1,5%;
- група АВ (IV), резус позитивний: 3,4%;
- група АВ (IV), резус негативний: 0,6%.
Перша група крові захищає від коронавірусу
Данським фахівцям не так давно вдалося встановити, що носії цієї групи рідше інших заражаються коронавірусною інфекцією.
"Група крові О (I) в значній мірі пов'язана зі зниженою сприйнятливістю до інфекції SARS-CoV-2", - говориться у дослідженні.
Раніше вчені також з'ясували, яка група крові найбільш схильна до нервових зривів і депресій.
Крім того ми писали, люди з якою групою крові найменше схильні до онкології.