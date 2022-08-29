Названо найпопулярніші помилки при чищенні зубів: їх краще не допускати

Щоденна гігієна порожнини рота - це найбільш важливий процес, для збереження красивого і здорового вигляду посмішки. Правильна турбота про зуби починається з правильного очищення, а також з інших способів догляду за зубами про які не можна забувати кожного дня.
Однак, деякі помилки можуть серйозно зашкодити ротовій порожнині. Чого потрібно не допускати - читайте нижче.
Зокрема, у перелік помилок входять такі здавалось б "корисні" речі:
Додамо, що навіть якщо щодня справно вранці і ввечері працювати над чищенням зубів по три хвилини, це зовсім не означає, що в роті буде стерильна чистота.
Щітка видаляє лише наліт - а на зубах з часом утворюються ще зубні камені, тому їх ніяка щітка не візьме. Крім того, в роті є місця, куди ніяка щетина не дотягне. Тому раз на рік необхідно відвідувати стоматолога.
Окрім того, не варто забувати, що залишки їжі найчастіше скупчуються в міжзубному просторі, який важко вичистити однією тільки зубною щіткою. Тому важливо користуватись зубною ниткою. Якщо цього не робити, то це може призвести до утворення карієсу.
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