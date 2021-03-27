Названі головні порушники карантину в Києві: десятки штрафів до 34 тисяч щодня

За його словами, у столиці щодня проводиться моніторинг на предмет виявлення фактів порушення карантину. Перевірки здійснюють 20 мобільних бригад за участю поліцейських, а також співробітників муніципальної охорони, районних адміністрацій.

Результати такого контролю показали, що найчастіше не дотримуються правил перевезення пасажирів під час карантину у маршрутних таксі, тролейбусах, трамваях і автобусах.

"У топі порушників опиняється транспорт, насамперед маршрутні таксі та громадський транспорт, де в годину пік при такому скупченні людей неможливо дотримуватися дистанції", - розповів Рубан.

Голова Держпродспоживслужби столиці додав, що вина насамперед лежить на самих перевізниках, оскільки вони не контролюють, що відбувається в салоні транспорту.

Також Рубан заявив, що на перевізників щодня виписують штрафи до 34 тисяч гривень.

"Ми припиняємо маршрути, роботу, але й досі контролю з боку" Укртрансбезпеки "не було ніякого, щодня складається від 30 до 40 адмінпротоколів на рівні 17-34 тис. грн на перевізників", - сказав чиновник.