Названо фрукти і овочі, які корисно їсти разом з шкіркою

Які фрукти та овочі можна їсти зі шкіркою

Банани

Зазвичай, усі викидають їхню шкірку. Індійські фахівці кажуть, що бананова шкірка є багатим джерелом клітковини і її можна вживати без побоювань за здоров’я.

Манго

М’якуш може бути кращою частиною манго, але шкірка цих фруктів теж корисна. Зокрема, вона насичена вітаміном С і клітковиною.

Апельсини

Шкірка цього фрукта також підходить для вживання. До того ж вона багата на антиоксиданти.

Картопля

Свіжа відварена картопля корисніша зі шкіркою. Все тому, що вона містить багато клітковини, що покращує стан кишкової мікрофлори.

Ківі

У цього фрукта, який багатий на вітамін С, також їстівна шкірка. Для організму вона є чудовим джерелом клітковини та вітаміну Е.

Огірки

Огіркова шкірка відрізняється високим вмістом вітаміну К, який знижує згортання крові, перешкоджає утворенню тромбів.

Яблука

Фахівці радять не зрізати шкірку з яблук, адже майже половина вітаміну С міститься у верхніх шарах цих фруктів. В шкірці червоних яблук багато антиоксидантів, здатних захищати від раку, в шкірці жовтих - каротиноїдів, що зміцнюють здоров’я очей і міокарда. А в зелених - лютеїну, який є захисником від онкологічних захворювань і вроджених вад у дітей.

Часник

Крім того, корисно вживати шкірку часнику, в якій містяться фенілпропаноїди - активні речовини, які гальмують старіння і зміцнюють серце.

Морква

Цей овоч є одним з головних джерел бета-каротину, який корисний для шкіри і слизових оболонок. Цей овоч також містить багато важливих для організму речовин, але найбільше їх саме в перших шарах моркви. Експерти не радять чистити овоч, а перед приготуванням страви ретельно вимити.

Баклажан

У шкірці міститься надзвичайно важливий компонент, який запобігає пошкодженню клітин і пов’язує з собою залізо. Йдеться про антоціанове насіння, який знижує розвитку раку і стабілізує рівень холестерину.