Названі фізичні навантаження, яких слід уникати: можуть скоротити тривалість життя

Вчені з'ясували, що у надактивної групи тривалість життя була значно коротшою, ніж у груп, робота яких могла виконуватися сидячи. Результати показують, що занадто багато фізичних навантажень може негативно позначитися на здоров'ї.

Дослідники вивчили професії трохи менше 700 артистів, що належать до однієї з чотирьох традиційних японських професій. При цьому один з видів традиційного театру Японії Кабукі вимагає великих фізичних навантажень.

Виступи Кабукі передбачають швидкий рух і безперервну практику, щоб залишатися у формі між виступами. Тривалість виступу цих артистів була також найтривалішою в дослідженні: шоу тривало в середньому чотири години.

Інше дослідження показало, що артисти-виконавці схильні до травм і проблем зі здоров'ям.

За даними вчених, 88% виконавців Кабукі страждали від проблем зі здоров'ям, що виникли в результаті роду діяльності. Найбільш частими були травми спини, коліна і стопи.

Зовсім відмовлятися від фізичних навантажень також не варто

Існує безліч доказів, того, що помірні фізичні навантаження продовжують життя. У дослідження також була включена контрольна група, що складається з членів королівської сім'ї.

Серед представників імператорської лінії також є люди, які рано вмирали. І це незважаючи на кращий доступ до медичного обслуговування і краще харчування.

Дослідники припускають, що це викликано поєднанням стресу з відсутністю фізичних вправ. Також свою роль відіграє незбалансоване харчування.

Інше дослідження показало, що вправи забезпечують більш сприятливий ефект для довголіття, якщо їх виконувати в помірних кількостях і припиняти до моменту виснаження.

Одне дослідження з журналу Cell Metabolism пов'язує надмірну кількість високоінтенсивних тренувань з мітохондріальною недостатністю.

Мітохондрії - це компонент клітин організму, що відповідає за виробництво енергії. Порушення мітохондрій пов'язане з погіршенням толерантності до глюкози, що потенційно збільшує ризик діабету.