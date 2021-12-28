Названі альтернативні новорічні фільми для гарного вечора

Якщо вам вже приїлися популярні новорічні фільми, і ви не можете більше дивитися "Одного двома", "Грінча" і т.д., то є інше кіно, яке допоможе скрасити ваш вечір.

"Нова різдвяна казка"

Дана картина являє собою сучасну адаптацію повісті "Різдвяна пісня" Чарльза Діккенса. Головний герой фільму-медіамагнат Френк крос.

Він черствий, егоїстичний і жадібний. При цьому його анітрохи не чіпають свята, які наближаються. Єдине, що його по-справжньому хвилює - це гроші.

За його перевиховання беруться три різдвяних привиди - минулого, сьогодення і майбутнього: пекельний таксист, божевільна фея і небагатослівний скелет в мантії.

"Керол"

Дії фільму розгортаються в Нью-Йорку 1950-х років. Молода дівчина Тереза (Руні Мара) перед Різдвом зустрічає Керол (Кейт Бланшетт), яка вже втомилася від шлюбу з чоловіком.

Після цієї зустрічі дівчата всі свята не можуть перестати думати один про одного, і між ними зав'язується роман.

"Чотири Різдва"

Перед вами новорічна комедія з Різ Візерспун і Вінсом Воном. Їх героям необхідно під час канікул відвідати 4 будинки рідних. І це буде непростою подорожжю для коханих.

У картині свято показано так, як воно проходить у багатьох в реальному житті - з купою родичів, яких ти бачиш тільки за святковим столом, і сварками.

"Остання відпустка"

У цій комедії знялася Куїн Латіфа і Жерар Депардьє. Історія розповідає про жінку, яка кидає все, бере свої заощадження і витрачає їх на розкішний відпочинок і виконання мрії.

"Неймовірне життя Уолтера Мітті"

Даний фільм не пов'язаний з новорічними святами, але його потрібно подивитися, щоб отримати велику порцію мотивації перед Новим роком, і спробувати виконати всі обіцянки, які ви даєте собі.

Всю картину можна описати однією фразою, яку вимовляє один з героїв фільму: "Досить мріяти, пора діяти".

"Поганий Санта"

Героя фільму звуть Віллі, якого грає Біллі Боб Торнтон. Він щороку надягає костюм Санта-Клауса і грабує магазини. У вільний від криміналу час він п'є і розважається, поки не зустрічає маленького хлопчика, який вірить, що Віллі справжній Санта.

"З широко закритими очима"

Еротична драма легендарного Стенлі Кубрика, в якій знялися Ніколь Кідман і Том Круз. Дії картини відбуваються напередодні зимових свят. Сімейну пару запрошують на різдвяний маскарад.

Після цієї події між парою починається розмова щодо того, чого вони дійсно бажають.

"Випускний"

"Випускний" являє собою комедійний мюзикл режисера Райана Мерфі. У цьому фільмі також знімалася Ніколь Кідман, крім того це не єдина велика зірка. Також тут знялася і Меріл Стріп і Джеймс Корден.

Історія розповідає про двох дівчат, яким керівництво школи забороняє разом піти на бал.